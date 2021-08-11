Минпромторг хочет унифицировать понятие несырьевого неэнергетического экспорта

11 августа. FINMARKET.RU -намерен унифицировать понятие несырьевого неэнергетического экспорта - ключевого показателя нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", пишет "Коммерсант" . В соответствии с одной из национальных целей реальный рост экспорта ННЭ к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.

Пока перечень товаров, по которым рассчитывается ННЭ, постоянно меняется. Минпромторг предлагает определить единообразный подход к классификации товаров по несырьевому экспорту в рамках статистического и ведомственного учета. Для этого будут подготовлены поправки к закону о внешнеэкономической деятельности. Проект поправок министерство обещает подготовить уже в сентябре.

В Минэкономразвития "Ъ" рассказали, что поправки могут поднять полномочия по утверждению перечня товаров ННЭ на уровень правительственного постановления (сейчас он установлен приказом Минпромторга). Замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин сообщил "Ъ", что ФТС поддерживает закрепление единообразия в смысловом наполнении термина. "Пока же соответствующий перечень товаров, по которым рассчитывается значение ННЭ, меняется практически ежегодно", - добавляет он. В службе считают необходимым синхронизировать понятие ННЭ с перечнем Минпромторга для расчета показателя для нужд нацпроекта.

Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) по стратегии Станислав Георгиевский отметил, что целесообразность закрепления на законодательном уровне понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" назрела давно. При этом действующий перечень товаров для расчета ННЭ в РЭЦ считают "адекватным".