Рост "безнадежной" просрочки по автокредитам удалось сдержать

11 августа. FINMARKET.RU - В России выросла доля "безнадежных" долгов по автокредитам. Без кредитных каникул и программ реструктуризации этот показатель был бы вдвое выше. Такие расчеты для "Российской газете" подготовило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По прогнозам Банка России и экспертов, существенного роста проблемной просрочки по автокредитам к концу года зафиксировано не будет.

"Безнадежными" называют кредиты с просрочкой более 90 дней: как правило, банки списывают их, чтобы не увеличивать нагрузку на капитал, после чего продают коллекторам. По данным НБКИ,более 90 дней по автокредитам в июне 2021 года составила 6,7% от числа выданных автозаймов, в аналогичном месяце прошлого года показатель был равен 6,2%.

Как уточнили в кредитном бюро, без госпрограммы кредитных каникул и программ реструктуризации банков доля "безнадежных" долгов по займам на машины достигла бы около 16,6% в июне этого года - более чем вдвое больше. Закон о кредитных каникулах, вступивший в силу 3 апреля 2020 года, дал возможность гражданам и предпринимателям получить отсрочку по ссудным обязательствам, если в последнее время их доходы снизились как минимум на 30%. Кредитные каникулы закончились 30 сентября прошлого года.

"Ситуация с "плохими" долгами по автокредитам остается достаточно стабильной", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, данная стабилизация была обусловлена прежде всего реструктуризацией банками проблемных долгов. С марта 2020 года по июнь 2021 года было реструктуризировано 183,6 тыс. автокредитов, или примерно 9,9% от среднемесячного за данный период количества действующих ссуд на машины.

В пресс-службе Банка России cогласны, что реструктуризации, по сути, позволили снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед банками.

И в ЦБ не ожидают существенного роста доли проблемных автокредитов, т.к. экономическая ситуация улучшилась, цены на машины заметно выросли, что создает стимулы обслуживать долги, чтобы банки не обратили взыскание на залоги.