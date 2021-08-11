Клиентам "Мира" упростят возврат денег по ряду операций

11 августа. FINMARKET.RU - С 26 октября платежная системаизменит технологические детали возврата денег по операциям, которые предполагают снятие наличных в магазинах с покупкой, а также начисление электронных чаевых. Об этом сказано в технологическом бюллетене платежной системы, пишут "Известия"

Операции по выдаче наличных с покупкой, а также по начислению электронных чаевых, состоят из основной суммы (оплата товара, услуги или заказа) и дополнительной (выданных с кассы "живых" денег или безналичного адресного вознаграждения). Сейчас по этим операциям существуют ограничения на проведение частичной отмены проведения платежа, которые потенциально могут ухудшить клиентский опыт и, как следствие, затрудняют развертывание этих сервисов, сказано в технологическом бюллетене платежной системы "Мир".

С 26 октября при проведении таких операций возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы, отмечается в документе. Это означает, что с помощью частичной отмены возможно скорректировать в меньшую сторону основную сумму операции, совершенной с использованием этих сервисов. При этом дополнительная сумма остается неизменной, поясняется в бюллетене. В нем указано, что нововведение обязательно для всех эмитентов карт "Мир", а также для банков-эквайеров, которые предлагают сервисы "выдача наличных с покупкой" и "оплата с чаевыми".

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе платежной системы, новый технический релиз "Мира" разъясняет банкам-участникам порядок проведения частичных авторизационных отмен, что позволит кредитным организациям быстро восстановить на карте "Мир" клиента захолдированные для оплаты средства в случае изменения основной суммы покупки.

У международных платежных систем уже есть подобная практика. Так, в MasterСard технически частичныйвозможен и при "наличных с покупкой", и в случае с электронными чаевыми, сообщили "Известиям" в платежной системе.

В сервисе безналичных чаевых Visa предназначенная к списанию сумма вознаграждения за услугу включена в общий счет, по которому проходит одна операция на общую сумму: на нее распространяются все стандартные правила платежной системы, заявил ее представитель. Он не уточнил, можно ли провести частичный возврат платежа. В рамках сервиса Visa "наличные с покупкой" опротестование операции в части выданной суммы живых денег невозможно.