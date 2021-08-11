Самый высокий заработок в среднем по стране больше самого низкого в 13 раз

11 августа. FINMARKET.RU - Более чем в 13 раз достиг в этом году разрыв между самыми низкими и высокими зарплатами. Если первые составляют 12,2 тыс. рублей в месяц, то вторые - 164,7 тыс. Это в среднем по стране. Разрыв между зарплатами подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет "Российская газета" . Если быть точными - он составил 13,5 раза. Двадцать лет назад, по данным аналитиков, этабыла много больше - 39,6 раза. И потом настойчиво снижалась, достигнув в прошлом году минимума - 13%.

Опрошенные "РГ" эксперты настаивают, что разница зарплат 10% самых высокооплачиваемых работников в России и 10% низкооплачиваемых должна составлять не более 3-5 раз.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье заняли верхние строчки рейтинга FinExpertiza - разрыв от 12 до 17,9 раза, при этом в Москве и Петербурге - самые высокие низкие, в среднем 20 и 16,6 тыс. Соревноваться с ними в этом может только Сахалинская область, где средняя низкая зарплата превышает 25 тыс. Этот регион делит 4-е место в рейтинге с Тюменской областью. У них разрыв в трудовых доходах составляет 10,4 раза. На 5-м месте тоже два региона - Нижегородская и Астраханская области с разрывом 9,9 раза. Средняя низкая зарплата у них - 10,4-14,1 тыс. А самая высокая у обладателей пяти первых мест составляет от 102,6 тыс. в Астраханской области до 357,5 тыс. - в Москве.

Наименьшую разницу в зарплатах аналитики FinExpertiza зафиксировали в Тыве - в 5,9 раза. 16,3 тыс. руб. у наименее оплачиваемых 10% против 95,6 тыс. - у наиболее высокооплачиваемых. В Алтайском крае (6,6 раза - 11,7 тыс. против 76,8 тыс.), столько же в Карелии, почти столько же - в Мордовии (10,6 против 70,6 тыс.).

Как считают эксперты, люди, проживающие на одной территории, должны иметь сопоставимый уровень оплаты труда. С оптимальной разницей, наверное, в 2-3 раза, не больше. Но чтобы добиться оптимальной разницы между зарплатами, нужно привлекать в регион высококвалифицированных сотрудников. А для этого им необходимо предоставить комфортную среду и рабочие места.

По мнению экспертов, нужно поднять нижний уровень зарплат, и как только он подойдет к уровню нормального проживания, вопрос о разрыве отпадет.