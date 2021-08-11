Заемщиков предлагают идентифицировать по СНИЛСу или ИНН

11 августа. FINMARKET.RU - В конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо, в котором отметил, что согласно положению 758-П поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако согласно постановлению правительства РФ №1205, с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, теперь заемщик с плохой кредитной историей (КИ) может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом, пишет "Коммерсант" . "При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества",- говорит он.

Для противодействия этому НСФР предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни заемщика.

В ЦБ сообщили "Ъ", что письмо НСФР находится на рассмотрении. В ЦБ также обратили внимание, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС предоставляются клиентами с их слов или переносятся из заполненной клиентом заявки без подтверждения оригиналами документов. "Впоследствии кредитор данную информацию зачастую не проверяет,- отмечают в ЦБ.- В некоторых случаях это приводит к предоставлению в БКИ некорректных ИНН и СНИЛС".

В Банке России обратили внимание и на то, что сведения о ранее выданных паспортах являются одним из способов корректно связать КИ, но не единственным. Но проблема заключается в том, что ИНН и СНИЛС не являются обязательными данными, которые необходимо сообщать в БКИ, ни по текущему ФЗ "О кредитных историях", ни по будущей редакции, вступающей в силу с 1 января 2022 года, заключает директор по правовым и корпоративным вопросам ГК Eqvanta Александра Новицкая.