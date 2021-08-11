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11 августа 2021 года 08:40
МРОТ предлагают повысить до 20 тыс. руб.
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Евгений Курсков/ТАСС
11 августа. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей с начала 2022 года. Такие поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" намерены внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов Госдумы, пишут "Известия". Сейчас МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся. "Законопроект подготовлен в целях установления с 1 января 2022 года более справедливого минимального размера оплаты труда (МРОТ), обеспечивающего вывод из бедности и нищеты значительного числа наиболее уязвимых граждан РФ", - сказано в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении "Известий". В бумагах уточняется, что федеральным законом от 29 декабря 2020 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" с 1 января этого года введен новый механизм вычисления МРОТа и прожиточного минимума. В соответствии с ним МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% значения медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанного Росстатом. Прожиточный же минимум - в размере 44,2% значения медианного среднедушевого дохода в целом по РФ за предыдущий год, рассчитанного Росстатом. Указанные соотношения пересматриваются не реже одного раза в 5 лет. По словам Нилова, законопроект будет внесен в ближайшее время и должен быть рассмотрен новым составом Госдумы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на 2022 год. Согласно представленному "Известиям" финансово-экономическому обоснованию (ФЭО) проекта, дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей: 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из региональных, 581,3 млрд - из внебюджетного сектора. "Источник дополнительных расходов - средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей", - сказано в подготовленном депутатами ФЭО. "В 2020 году, по данным Росстата, медианная заработная плата составила 32 422 рубля. Таким образом, в 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. Это на 6,4% выше МРОТа, установленного на 2021 год. Соответствующий проект закона, устанавливающий величину прожиточного минимума на 2022 год, уже прошел общественное обсуждение и внесен в установленном порядке в правительство", - сказали в пресс-службе Минтруда. В этом случае расходы бюджетной системы и внебюджетного сектора на увеличение МРОТа составят 124,7 млрд рублей, добавили в министерстве. В Федерации независимых профсоюзов России поддерживают повышение МРОТа вне зависимости от законопроекта. Ранее организация предлагала увеличить его до суммы выше 40 тыс. рублей. Там рассчитали, что этих средств человеку хватит для месячного проживания с учетом роста тарифов и услуг.
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