МРОТ предлагают повысить до 20 тыс. руб.

11 августа. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей с начала 2022 года. Такие поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" намерены внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов Госдумы, пишут "Известия" . Сейчасв целом посоставляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

"Законопроект подготовлен в целях установления с 1 января 2022 года более справедливого минимального размера оплаты труда (МРОТ), обеспечивающего вывод из бедности и нищеты значительного числа наиболее уязвимых граждан РФ", - сказано в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении "Известий".

В бумагах уточняется, что федеральным законом от 29 декабря 2020 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" с 1 января этого года введен новый механизм вычисления МРОТа и прожиточного минимума. В соответствии с ним МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% значения медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанного Росстатом. Прожиточный же минимум - в размере 44,2% значения медианного среднедушевого дохода в целом по РФ за предыдущий год, рассчитанного Росстатом. Указанные соотношения пересматриваются не реже одного раза в 5 лет.

По словам Нилова, законопроект будет внесен в ближайшее время и должен быть рассмотрен новым составом Госдумы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на 2022 год.

Согласно представленному "Известиям" финансово-экономическому обоснованию (ФЭО) проекта, дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей: 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из региональных, 581,3 млрд - из внебюджетного сектора.

"Источник дополнительных расходов - средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей", - сказано в подготовленном депутатами ФЭО.

"В 2020 году, по данным Росстата, медианная заработная плата составила 32 422 рубля. Таким образом, в 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. Это на 6,4% выше МРОТа, установленного на 2021 год. Соответствующий проект закона, устанавливающий величину прожиточного минимума на 2022 год, уже прошел общественное обсуждение и внесен в установленном порядке в правительство", - сказали в пресс-службе Минтруда.

В этом случае расходы бюджетной системы и внебюджетного сектора на увеличение МРОТа составят 124,7 млрд рублей, добавили в министерстве.

В Федерации независимых профсоюзов России поддерживаютМРОТа вне зависимости от законопроекта. Ранее организация предлагала увеличить его до суммы выше 40 тыс. рублей. Там рассчитали, что этих средств человеку хватит для месячного проживания с учетом роста тарифов и услуг.