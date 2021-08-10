ЦБ и страховщики пытаются договориться об инвестициях без последствий

10 августа. FINMARKET.RU - Банк России продолжает работу по ужесточению регулирования страхования жизни, что в очередной раз вызвало протест страхового лобби. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к регулятору с критикой новой "радикальной" версии требований к сегменту. Предметом недовольства страховщиков стала новая версия проекта указанияо минимальных требованиях к страхованию жизни, пишет "Коммерсант"

Документ содержит коэффициенты возмещения в зависимости от возраста клиентов: страховщики обязаны будут выплачивать по риску смерти лицам до 30 лет до 880% уплаченных ими взносов, а лицам от 60 до 65 лет - от 110%. Кроме того, инвестдоход по страховым продуктам должен рассчитываться только из ценных бумаг, которые доступны неквалифицированным инвесторам, без потерь договор можно расторгнуть до третьего взноса.

Как говорится в письме президента ВСС Игоря Юргенса зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину, большинство предложений страховщиков принято не было, каждая новая версия проекта указания "ухудшала подход к регулированию страхования жизни". Кроме того, по мнению ВСС, предложенный ЦБ подход является достаточно радикальным и направлен исключительно нажизни, что создает несоразмерный регуляторный арбитраж с иными финансовыми институтами.

"Проект указания создает негативную практику, при которой нормативный акт Банка России будет регулировать гражданско-правовые отношения и институты, которые являются объектами регулирования Гражданского кодекса - право страховщика на оценку риска, существенные условия договора",- говорится в обращении страховщиков в ЦБ.

Еще одним значимым изменением в сегменте станет введение системы гарантирования сохранности внесенных физлицами средств на базе АСВ - об этом говорится в последней версии законопроекта "О гарантировании прав по договорам страхования жизни". В нем фиксируется сумма выплаты страховщика при банкротстве - 1,4 млн руб., но инвестдоход в выплату по страховому полису не войдет.