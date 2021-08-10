Бизнес выступает за саморегулирование экосистем

10 августа. FINMARKET.RU - Властям стоит рассмотреть введение системы саморегулирования отечественных экосистем, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). С таким предложением объединение обратилось к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, пишут "Известия"

РСПП рассмотрел доклады ЦБ, посвященные регулированию экосистем, и сформировал несколько предложений, следует из писем вице-президента организации Александра Мурычева. В первую очередь представители бизнес-объединения выступили за поэтапное и пропорциональное введение государственного контроля в этой сфере: такой подход позволит не допустить чрезмерного регулирования, которое затормозило бы естественную эволюцию российских платформ. Кроме того, эксперты союза указали на необходимость сформировать однозначное и четкое определение, а также ввести их типологизацию, чтобы обеспечить диверсифицированное регулирование.

Обратить внимание стоит и на вопрос ценообразования, сказано в письмах. Традиционный подход к определению стоимости услуг неприменим к экосистемам, поскольку он в большинстве случаев ведет к нарушению антимонопольного законодательства в части определения монопольно низкой и монопольно высокой цены. В целом регулирование должно не допускать монополизации рынка и создавать комфортные условия для постепенного перехода экосистем к открытому типу, уверены в РСПП.

Впрочем, такие правила рынок способен сформировать самостоятельно — методом саморегулирования, полагают в организации. Властям необходимо проработать вопрос внедрения подобной практики и создать соответствующий отраслевой институт при посредничестве ФАС, считают в РСПП. Кроме того, необходим независимый арбитраж, который будет рассматривать случаи нарушения таких правил и принимать решение по их исполнению, сказано в письме.

В РСПП полагают, что мягкое регулирование — не единственная возможная мера поддержки отечественных платформ. Большой помощью могли бы стать бы и налоговые льготы, но какие именно, еще предстоит определить.

Затронули в РСПП и вопрос цифровой идентификации пользователей платформ. По мнению союза, необходимо сформировать доверенную как для государства, так и для рынка систему распознавания клиентов экосистем на основе коммерческих решений.

В ФАС изданию заявили, что экспертный совет при службе разрабатывает базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. В Минэкономразвития заявили, что прорабатывают вопрос саморегулирования экосистем в тесном взаимодействии с экспертным сообществом.

Эксперты полагают, что саморегулирование - передовой институт, однако он может привести к конфликту интересов.