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10 августа 2021 года 08:24
Срок получения мер соцподдержки будет сокращен
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PA Images\ТАСС
10 августа. FINMARKET.RU - Социальное казначейство - новая цифровая система оказания социальной поддержки. По замыслу властей, она должна исключить бюрократическую волокиту и обеспечить адресный подход к каждому гражданину. О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые адресность и проактивность были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей. В 2021 году социальное казначейство стало одной из 42 стратегических инициатив правительства. Согласно пояснительной документации, с которой ознакомились "Известия", оно предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов - только по заявлению или даже без него. Кроме того, будет введена комплексная оценка нуждаемости граждан и организовано проактивное сообщение о доступных мерах помощи. Такие нововведения принесут несколько ключевых результатов, уверены власти. К 2024 году казначейство станет единым окном оказания социальной помощи и поможет добиться справедливости при назначении мер поддержки - их будут получать только те, кто действительно в этом нуждается. К 2030 году предполагается, что предоставление мер поддержки на всех уровнях - федеральном, региональном, муниципальном - будет происходить по единому стандарту. При этом значительно сократится время получения такой помощи: с 3-8 дней до 5-15 минут для проактивных мер. А предельный срок оформления льготных выплат составит пять дней, сказано в документах. Для государства к 2030 году главным преимуществом будет экономия на администрировании мер социальной поддержки: она составит 142,5 млрд рублей, притом что стоимость казначейства не превысит 11,9 млрд рублей. В Минтруде заявили, что экономия будет складываться по трем направлениям: это субвенции на администрирование выплат субъектам федерации (их отсутствие позволит сберечь около 40 млрд рублей), сокращение расходов бюджета на поддержку информационных систем и снижение трат на обеспечение выплат за счет автоматизации процесса. В ведомстве также отметили, что сегодня срок получения отдельных мер поддержки может достигать двух месяцев. Создание социального казначейства позволит перераспределить средства в пользу действительно нуждающихся, однако только эта мера проблему бедности полностью не решит, считают эксперты.
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Ключевые слова: Россия, соцвыплаты, сроки
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