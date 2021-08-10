Оператора карт "Мир" предлагают приватизировать

10 августа. FINMARKET.RU - Российские власти начали обсуждать вопрос приватизации "Национальной системы платежных карт" (НСПК,карт "Мир"), созданной для защиты карточных расчетов в РФ от санкций в 2014 году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Собеседники издания отмечают, что тему приватизации НСПК в конце поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров.

НСПК на 100% принадлежит ЦБ. На данный момент по закону его доля не может быть снижена менее чем до 50% плюс 1 акции. Вопрос приватизации НСПК периодически поднимается отдельными представителями рынка, отмечают в ЦБ, такая дискуссия Банком России с Минфином и ФАС сегодня не ведется. На горизонте трех-пяти лет этих изменений в акционерной структуре НСПК в ЦБ не планируют.

Пока вопрос не вышел на уровень межведомственного обсуждения. "Рынок обсуждает эту идею с Минфином",- рассказывает один из собеседников "Коммерсанта". "Есть две основные идеи - передать (как в случае со Сбербанком) 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка",- говорит один из источников газеты. Впрочем, Минфину больше по душе вариант приватизации 100% компании в рамках IPO. Эксперты уверены, чтоНСПК снимет конфликт интересов: "ЦБ и регулирует рынок платежных систем, и владеет одним из игроков этого рынка",- говорит глава Ассоциации электронных денег Виктор Достова.