.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Оператора карт "Мир" предлагают приватизировать
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10 августа 2021 года 08:47

Оператора карт "Мир" предлагают приватизировать

 0  
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
10 августа. FINMARKET.RU - Российские власти начали обсуждать вопрос приватизации "Национальной системы платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир"), созданной для защиты карточных расчетов в РФ от санкций в 2014 году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Собеседники издания отмечают, что тему приватизации НСПК в конце поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров.

НСПК на 100% принадлежит ЦБ. На данный момент по закону его доля не может быть снижена менее чем до 50% плюс 1 акции. Вопрос приватизации НСПК периодически поднимается отдельными представителями рынка, отмечают в ЦБ, такая дискуссия Банком России с Минфином и ФАС сегодня не ведется. На горизонте трех-пяти лет этих изменений в акционерной структуре НСПК в ЦБ не планируют.

Пока вопрос не вышел на уровень межведомственного обсуждения. "Рынок обсуждает эту идею с Минфином",- рассказывает один из собеседников "Коммерсанта". "Есть две основные идеи - передать (как в случае со Сбербанком) 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка",- говорит один из источников газеты. Впрочем, Минфину больше по душе вариант приватизации 100% компании в рамках IPO. Эксперты уверены, что приватизация НСПК снимет конфликт интересов: "ЦБ и регулирует рынок платежных систем, и владеет одним из игроков этого рынка",- говорит глава Ассоциации электронных денег Виктор Достова.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  карта,  оператор,  приватизация

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.