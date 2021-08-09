Необязательные штампы в паспортах

9 августа. FINMARKET.RU - Правительством принято постановление, которым признаны необязательнымив паспортах россиян о семейном положении, детях до 14 лет, а также отметки о ранее выданных паспортах: внутренних и заграничных. Однако при желании все прежние записи можно по-прежнему заносить в паспорт. Кроме того, с 1-го месяца до 3-х увеличен срок замены документа при достижении возраста 20 и 45 лет, при этом старый паспорт на это время будет действительным. А с 1 июля 2022 года процедура получения новогобудет занимать всего 5 дней, пишет "Российская газета"

Как пояснила РГ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, комментируя отсутствие в паспортах от меток о регистрации брака, единственными подтверждающими брачно-семейные отношения документами являются свидетельство о регистрации или расторжении брака и свидетельство о рождении ребенка. "Поэтому штампы в паспорте о браке и детях носят вторичный, скорее информативный характер. И при желании - даже после изменений в законодательстве о паспорте - их можно сохранить", - сказала она.

По словам Казаковой, штамп в паспорте не является документом о регистрации брака, поэтому не может ни способствовать, ни препятствовать получению алиментов в случае развода.

Она также заверила, что номер с повторным браком без расторжения прежнего ни у кого не пройдет, так как в стране завершена работа по переводу на цифровые носители сведений ЗАГС начиная с 1926 года. А с октября 2018 года в России функционирует единый госреестр актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), куда заносятся сведения о заключении в стране всех браков.

При этом она еще раз подчеркнула, что в постановлении правительства говорится не об отмене штампов, а только об отмене обязательности их проставления: "Наличие или отсутствие штампа - это решение его обладателя, а не обязанность".

Каазакова также отметила, что нововведения правительства не окажут принципиального влияния на рынок недвижимости или процедуру получения наследства. "При сделках с недвижимостью на штампы не смотрят. Юристы всегда проводят целый комплекс проверочных действий, осуществляют полную правовую экспертизу сделки. И не с использованием штампов в паспортах, а с помощью других правовых институтов. В частности, проверяют первичные документы из ЗАГСа, нотариально заверенные декларации", - сказала она.