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09 августа 2021 года 12:17
В России реформируется система социальных выплат.
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Сергей Савостьянов/ТАСС
9 августа. FINMARKET.RU - Сейчас в России в режиме реального времени происходит реформа системы социальных выплат. Реформа состоит в том, что теперь низкие доходы и, допустим, наличие детей в семье - не безусловный фактор для оказания помощи. Малоимущие подвергаются дополнительной оценке, по итогам которой выявляются действительно нуждающиеся и те, кто к нуждающимся не относится. "Новые пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости, - пояснили "Независимой газете" в пресс-службе Минтруда. - Помимо уровня дохода оценивается имущественная обеспеченность семьи, а также применяется правило нулевого дохода". В частности, как пояснили в Минтруде, комплексная оценка нуждаемости используется при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет включительно в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в размере 50% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения; одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, - в размере половины регионального прожиточного минимума. Как сообщил Минтруд, на новые выплаты могут претендовать семьи, обладающие одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м; одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв. м; одной дачей; одним гаражом; земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га в сельских поселениях; одним нежилым помещением; одним автомобилем (за исключением автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее 250 лошадиных сил); вкладами в среднем на сумму 250 тыс. руб. и т.д. По многим пунктам есть оговорки. И некоторые лимиты могут показаться не такими уж и жесткими. При назначении пособий используется "правило нулевого дохода": то есть взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то, пусть даже кратковременный официальный доход, а если его нет, то для этого нужна уважительная причина. Как пояснили "НГ" в Счетной палате, такая многокритериальная оценка, включающая не только имущественный критерий, но и концепцию нулевого дохода, при моделировании на данных других выборочных исследований, в том числе Росстата, показывает, что "около 30% малоимущих из малоимущих семей с детьми не смогут претендовать на получение пособия". То есть речь идет явно не о единицах процентов. "Если предположить, что семьи с детьми составляют около 80% всех малоимущих, но при этом 30% из них не проходят многокритериальную оценку нуждаемости, а для какой-то доли малоимущих семей даже выплата в размере одного прожиточного минимума на ребенка не покроет дефицит доходов семьи, то возможное расширение пособий от трех до семи лет на старшие возрастные группы поможет сократить уровень бедности примерно вдвое", - пояснили в Счетной палате.
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Ключевые слова: Россия, малоимущие, выплаты
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