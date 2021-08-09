В России реформируется система социальных выплат.

9 августа. FINMARKET.RU - Сейчас в России в режиме реального времени происходит реформа системы социальных выплат. Реформа состоит в том, что теперь низкие доходы и, допустим, наличие детей в семье - не безусловный фактор для оказания помощи.подвергаются дополнительной оценке, по итогам которой выявляются действительно нуждающиеся и те, кто к нуждающимся не относится.

"Новые пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости, - пояснили "Независимой газете" в пресс-службе Минтруда. - Помимо уровня дохода оценивается имущественная обеспеченность семьи, а также применяется правило нулевого дохода".

В частности, как пояснили в Минтруде, комплексная оценка нуждаемости используется при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет включительно в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в размере 50% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения; одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, - в размере половины регионального прожиточного минимума.

Как сообщил Минтруд, на новыемогут претендовать семьи, обладающие одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м; одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв. м; одной дачей; одним гаражом; земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га в сельских поселениях; одним нежилым помещением; одним автомобилем (за исключением автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее 250 лошадиных сил); вкладами в среднем на сумму 250 тыс. руб. и т.д. По многим пунктам есть оговорки. И некоторые лимиты могут показаться не такими уж и жесткими.

При назначении пособий используется "правило нулевого дохода": то есть взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то, пусть даже кратковременный официальный доход, а если его нет, то для этого нужна уважительная причина.

Как пояснили "НГ" в Счетной палате, такая многокритериальная оценка, включающая не только имущественный критерий, но и концепцию нулевого дохода, при моделировании на данных других выборочных исследований, в том числе Росстата, показывает, что "около 30% малоимущих из малоимущих семей с детьми не смогут претендовать на получение пособия". То есть речь идет явно не о единицах процентов.

"Если предположить, что семьи с детьми составляют около 80% всех малоимущих, но при этом 30% из них не проходят многокритериальную оценку нуждаемости, а для какой-то доли малоимущих семей даже выплата в размере одного прожиточного минимума на ребенка не покроет дефицит доходов семьи, то возможное расширение пособий от трех до семи лет на старшие возрастные группы поможет сократить уровень бедности примерно вдвое", - пояснили в Счетной палате.