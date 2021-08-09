Банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты

9 августа. FINMARKET.RU -начали запускать карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей или в иностранных интернет-магазинах. Совершать обмен по курсу на день оплаты позволяют новые правила платежных систем, пишут "Известия"

Обычно при платежах в заграничных интернет-магазинах или за рубежом деньги с карты списываются не сразу, а в течение нескольких дней. За этот период курс может вырасти, и в итоге в рублях будет потрачена большая сумма, чем планировал клиент. Переход к мгновенной конвертации позволит фиксировать курс валюты на дату выполнения операции клиентом и далее без изменений использоваться на всех этапах, включая списание со счета, происходящее с задержкой в несколько дней.

MasterCard предоставляет своим банкам-партнерам возможность использовать при расчетах в трансграничных операциях курс конвертации, взятый на момент проведения авторизации (совершения операции клиентом), заявили "Известиям" в платежной системе. Ее представитель подчеркнул, что окончательные условия конвертации определяются непосредственно банком-эмитентом карты.

В Visa напомнили, что с апреля 2021 года изменили систему обработки межвалютных трансакций и ввели единый обменный курс для авторизации таких операций, что позволило банкам-эмитентам предлагать своим клиентам более прозрачные решения по конвертации валют. Банк-эмитент вправе применять для расчетов с держателем карты как курс платежной системы, так и собственный курс, установленный в соответствии с заключенным с клиентом договором, сообщили в платежной системе "Мир".

ЦБ приветствует решения, направленные на защиту интересов потребителей, сообщили "Известиям" в регуляторе. В Банке России считают, что проведение конвертации на момент, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс более понятным гражданам и отвечает в первую очередь их интересам.

В первую очередь возможность мгновенной конвертации выгодна клиенту: он сразу сможет оценить сумму товара и не думать о том, что в результате он обойдется дороже из-за изменения курсов валют, особенно когда человек находится на отдыхе за границей, отметил гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. По его мнению, карты с мгновенной конвертацией валют будут востребованы.