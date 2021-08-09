На отдых в Турции граждане занимают в торговых сетях

9 августа. FINMARKET.RU - В июле банки продолжили демонстрировать увеличение объемов выдач POS-кредитов (на приобретение товаров в торговых точках) в отличие, например, от ипотеки или кредитов наличными. Как свидетельствуют данные Frank RG, в июле банки выдали POS-кредитов на 28 млрд руб., что соответствует уровню традиционно более успешного последнего месяца лета - августу 2020 года, пишет "Коммерсант"

Рынок POS-кредитования - самый маленький из всех видов розничного бизнеса по объему банковских портфелей. Совокупный их объем на начало июля составляет 217 млрд руб., или менее 1% от всех розничных кредитов.

Участники рынка и эксперты указывают, что позитивная динамика выдач POS-кредитов - преимущественно результат удорожания товаров, на которые они выдаются.

Существенным фактором стало и возобновление продаж туров за границу (после открытия чартерных рейсов в Турцию) среднего и в основном, конечно, экономкласса, данные услуги традиционно продавались в кредит, оформленный в турагентстве, указывает партнер ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина, отмечая, что это также стало определенным драйвером роста.

В банках, работающих на рынке кредитования в торговых точках, указывают и на другие причины, среди основных, например, реализация отложенного спроса на фоне коронавирусных ограничений.

В России только начался период восстановления экономики, поэтому темпы POS-кредитования отстают от уровня прошлых лет (исключая 2020 "пандемийный" год), считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. На восстановление после локдауна для этого сегмента потребуется чуть больше времени, считает он. Долговая нагрузка населения активно росла за счет ипотеки, поэтому у людей на POS-кредиты осталось меньше финансовых ресурсов, в то время как реальные доходы населения еще не восстановились, заключает Дахтлер.

Как считает Дахтлер, рост POS-кредитования продолжится на фоне восстановления экономики, рынка труда, а равно и потребления. "POS-кредитование будет стимулироваться за счет восстановления потребления",- указывает он.