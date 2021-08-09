Минфин сократит заимствования в этом году на 875 млрд руб

9 августа. FINMARKET.RU - Программу заимствований Минфинав этом году планируется сократить на 875 млрд руб., следует из письма замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства, пишут "Ведомости"

"В 2020 г. удалось получить сверхплановые ненефтегазовые доходы в результате более быстрого восстановления экономики, чем ожидалось согласно макропрогнозу", - сообщил газете представитель Минфина. Благодаря перевыполнению плана образовались свободные бюджетные остатки - эти средства предлагается направить на финансирование сверхнормативных расходов 2021 г. с одновременным сокращением заимствований, уточнил он.

Благодаря сокращению программы заимствований долговая политика будет нормализована уже в этом году, что положительно скажется на процентных ставках в экономике, обеспечит сохранение безопасного уровня госдолга в ближайшую трехлетку, резюмировал представитель Минфина. За первую половину 2021 г.привлек 1,5 трлн руб. госдолга на национальном рынке. В общей сложности в этом году министерство согласно закону о бюджете планировало занять 2,7 трлн руб. внутри страны. За январь-июнь объем внутреннего долга вырос с 14,8 трлн до 15,5 трлн руб., внешнего, включая суммы госгарантий российским экспортерам, - с $56,7 млрд до $58,6 млрд (4,3 трлн руб. по курсу ЦБ на 7 августа в $73,1/руб.).

Представители Минфина ранее допускали сокращение программы заимствований в 2021 г. Однако

Минэкономразвития это не поддержало. Нецелесообразно ужесточать бюджетную политику в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, пишет Крючкова. Минэкономразвития предлагает направить свободные остатки, сформированные по итогам 2020 г., не на замещение заимствований, а на пополнение средств резервного фонда правительства, следует из письма. Это позволит в течение года использовать средства дополнительно к установленным законом расходам. Резервный фонд правительства предназначен прежде всего для финансирования внеплановых нужд.

Более того, такую практику - направление сверхплановых ненефтегазовых доходов в резервный фонд - Крючкова предлагает сделать постоянной. Это, по ее мнению, позволит более чисто соблюсти систему бюджетных правил, которая предполагает инвестирование ненефтегазовых доходов в экономику в полном объеме.