Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%

В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%

6 августа. FINMARKET.RU - В июле 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,31% после повышения на 0,69% в июне - на 0,74% - в мае, на 0,6% - в апреле, роста на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-июле т.г.в РФ составила 4,51%.

В июле 2020 г. инфляция составляла 0,35%, с начала года - 2,99%.

Годовая инфляция в прошлом месяце составила 6,46% после 6,5% в июне.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,5%, при этом плодоовощная продукция - на 6,87%, непродовольственные товары подорожали на 0,77%, услуги стали дороже на 0,88%.

Рост потребительских цен на 0,6% и более зафиксирован в 22 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Забайкальском крае и Республике Алтай (на 1,1%) в связи с удорожанием услуг на 2,0% и 3,5% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,1% (с начала года - прирост цен составил 4,0% и 4,8% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на2021 года равнялся 0,4% (в июле 2020 года рост цен составил также 0,4%, а точнее 0,35%), поэтому годовая инфляция на конец июля ожидалась в диапазоне 6,5-6,6%. Так что годовая инфляция также оказалась ниже прогнозов.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 5,9% с 5,7% по опросу в конце июня, 4,9% в конце мая, 4,6% в конце апреля и 4,2% в конце марта. Это соответствует середине нового интервального прогноза ЦБ на 2021 год (5,7-6,2%).

Минэкономразвития собирается повысить прогноз по инфляции на 2021 год. Глава ведомства Максим Решетников заявил 5 августа, что министерство в конце месяца представит уточненный трехлетний макропрогноз, скорректирует ожидания по ряду показателей, в том числе повысит прогноз по инфляции на 2021 год с текущих 5%. "В конце августа-начале сентября мы уточним прогноз и представим его на бюджетной комиссии. По ряду позиций прогноз будет уточнен. По инфляции будем пересматривать - цифра в 5% будет уточнена вверх", - сказал министр.

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию примерно на уровне таргета - 4,1% (4,0% по опросу месяц назад), прогноз ЦБ на 2022 год равняется 4,0-4,5%.

В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%. Вместе с тем цены на капусту белокочанную выросли на 10,8%, чеснок - на 2,8%, сухофрукты - на 1,2%, яблоки и апельсины - на 0,9%.

Яйца куриные в среднем по России подешевели на 2,2%, соки фруктовые - на 0,5%, масло оливковое - на 0,3%, баранина (кроме бескостного мяса), креветки мороженые, кофе в зернах или молотый - на 0,2%, пшено, чай, пиво - на 0,1%.

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,5%, прирост цен на масло подсолнечное в среднем по России составил 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали, в частности, рыба живая и охлажденная - на 2,1%, печень говяжья, икра лососевых рыб, майонез - на 1,4-1,8%.

Строительные материалы в июле подорожали на 5,14%, по сравнению с июлем 2020 года рост составил 30,01%, за 7 месяцев - 25,78%. Так, доски обрезные подорожали на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 10,5%, металлочерепица - на 7,4%, еврошифер - на 5,6%, рубероид - на 4,9%, кирпич красный - на 3,4%, стекло оконное - на 3,1%.

Цены на легковые автомобили и шины для легковых автомобилей выросли на 1,1-2,4%.

В июле жилищно-коммунальные услуги подорожали на 2,3%, Жилищные - на 0,74%, с начала года - на 3,58% и 3,07% соответственно. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги наблюдался во всех субъектах РФ. При этом жилищные услуги более всего подорожали: в Калининградской области - на 18,3%, Севастополе - на 5,1%, Забайкальском крае - на 4,8%. Наибольшее увеличение тарифов на коммунальные услуги зафиксировано: в Удмуртской Республике - на 6,8%, Кемеровской и Новгородской областях - на 6,4%, Республике Саха (Якутия) - на 6,2%.

Рост цен на санаторно-оздоровительные услуги на 5,1% и более зафиксирован в 12 субъектах РФ, наибольший в Республике Дагестан - на 15,5%, Республике Крым - на 15,2%, Приморском крае - на 12,4%, Еврейской автономной области - на 12,2%. Одновременно в 3 субъектах РФ отмечалось снижение цен.

В июле зафиксировано снижение: платы за проживание в гостиницах 1-5*, мотелях и хостелах - на 1,5-11,4%, стоимости поездки на отдых в Турцию и ОАЭ - на 5,5% и 4,1% соответственно.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены: на авиаперелет экономическим классом - на 3,0%, проезд в поездах дальнего следования - на 1,4%, проезд в такси и услуги аренды автомобиля - на 0,7%.