Правительство попросили ужесточить контроль за продуктами в магазинах

6 августа. FINMARKET.RU - Национальный союз защиты прав потребителей обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Роспотребнадзору проведение общей инспекции торговых объектов, мест выкладки и мест хранения пищевой продукции в целях выявления источников и профилактики распространения плесневого заражения пищевой продукции и людей.

Кроме того, пишут "Известия" , представители союза попросили премьер-министра "поручить Роспотребнадзору и Россельхознадзору усилитьнад выполнением микробиологических нормативов безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", а также "поручить Минсельхозу и Роспотребнадзору с участием организаций по защите прав потребителей государств - членов ЕАЭС разработать поправки в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и внести в ЕЭК на рассмотрение в установленном порядке".

Речь идет о выявлении так называемой черной плесени, обостряющей течение заболевания ковидом. В настоящее время более всего этот вид плесени угрожает здоровью жителей Индии на фоне распространения штамма коронавируса, получившего название "Дельта". Такая плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок"). Этот недуг поражает носоглотку, легкие, глаза человека, ЦНС. Причем заболевают люди, только что переболевшие COVID-19. Встречаются и смертельные исходы.

В маркетинговом агентстве "Русопрос" согласны с заявлениями руководителя Национального союза защиты прав потребителей, "поскольку практически в любой сети продуктовых магазинов, среди множества SKU (идентификаторов товарной позиции), несмотря на отлаженные процедуры списания испорченного товара, потребитель тем не менее рискует столкнуться с содержащей плесень продукцией". По оценкам Национального союза защиты прав потребителей, не менее 40% реализуемых в торговых сетях фруктов, бахчевых, овощей, сухофруктов, семечек, чипсов и орешков заражены плесневыми грибками.

" Увы, но проблема в том, что контроль за продуктами на прилавках в РФ заметно снижается, - говорит глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкинн. - К примеру, всего в 2020 году территориальными органами Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей проведено 13 904 проверки, что на 83,7% меньше, чем в 2019 году".

Осведомленный источник в Минздраве сказал "Известиям", что ужесточение проверок или дополнительные проверки продуктов на предмет наличия плесени скорее излишни, так как традиционно Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверяетна содержание плесени в достаточной степени.