Половину переводов по номеру телефона россияне делают сами себе

6 августа. FINMARKET.RU - В первом полугодии 2021 года россияне совершили 275 млн переводов на сумму 1,6 трлн рублей через систему быстрых платежей (СБП). Около половины из них - перечисления между своими счетами в разных банках (так называемые Ме2Ме переводы). Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Банка России. По словам представителей регулятора и банкиров, эта тенденция продолжится.

Me2Me-перевод может понадобиться, чтобы, например, оплатить крупную покупку, открыть вклад или внести очередной платеж по кредиту. Клиенту не придется отдельно заходить в приложение каждого банка и делать перевод. Достаточно открыть приложение той кредитной организации, на счет в котором необходимо перечислить. Можно сделать это с мобильного телефона или с компьютера.

Если вы перечисляете с помощью СБП меньше 100 тысяч рублей в месяц, комиссии не будет. Если общая сумма переводов больше этой суммы в месяц, придется отдать до 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод. Действуют и лимиты: за один раз нельзя перевести больше 600 тысяч рублей. Минимального порога нет.

Как уточнили в пресс-службе Банка России, более 30 млн граждан на сегодня воспользовались СБП хотя бы раз (почти в пять раз больше по сравнению с первым полугодием 2020 года).

"Тренд продолжится по нескольким причинам, - пояснил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея. - По результатам наших опросов в начале 2021 года, 22% россиян были клиентами двух и более банков. СБП в таких случаях помогает удобно и быстро перевести деньги со счета на счет независимо от банков. Во-вторых, функционал СБП расширяется, в том числе и на платежи магазинам. Люди больше узнают про систему и начинают ей доверять. В-третьих, как с большинством инноваций, принятие технологий клиентами проходит стадиями. СБП - относительно недавняя инновация. Сейчас мы видим наращивание базы клиентов, которые сомневались".