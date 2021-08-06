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06 августа 2021 года 09:04
Морские порты просят пустить иностранных туристов
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Юрий Смитюк/ТАСС
6 августа. FINMARKET.RU - Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании просят власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов, пишет "Коммерсант". ФГУП "Росморпорт" направило в Росморречфлот предложения по возобновлению обслуживания круизных судов и пассажирских паромов в морских портах. Сейчас оно фактически прекращено из-за запрета на въезд иностранцев, который правительство ввело из-за пандемии. "Росморпорт" подготовил поправки к соответствующему распоряжению, указывая, что в конце марта был снят запрет на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска для граждан 16 стран. В пояснительной записке "Росморпорт" напоминает, что сейчас операторы круизных терминалов и судов, работающие на международных маршрутах, "несут значительные экономические потери". Первым отменить ограничения предложил "Интермарин Круиз Ферри Менеджмент", специализирующийся на обслуживании круизных и пассажирских судов. Компания в своем письме в "Росморпорт" указывает, что многие круизные линии запрашивают заходы в порты РФ. Пассажирский порт Санкт-Петербурга "Морской фасад" уже предложил правительству Петербурга возобновить работу морского пассажирского транспорта, сообщил "Коммерсанту" гендиректор компании Вадим Каширин. С подобными инициативами выступают также порты Сочи и Владивостока. По данным издания, с просьбой открыть морские пункты пропуска уже обращались к премьеру Михаилу Мишустину губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ассоциация морских торговых портов. Аналогичные просьбы к главе оперштаба Татьяне Голиковой направлял порт Сочи. Бизнес указывает на финансовые потери от запрета и грозящие ему убытки, притом что иностранные круизные линии возобновили работу и проявляют интерес к судозаходам в РФ. Эксперты отмечают, что ситуация наносит удар по имиджу РФ как туристического направления и грозит потерей будущего пассажиропотока.
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