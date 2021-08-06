Нефтяники предложили варианты снижения налоговой нагрузки

6 августа. FINMARKET.RU - Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут "Ведомости" со ссылкой на копию свода инициатив нефтяников.

Нефтяники предлагают создать две новые группы месторождений в периметре режима НДД в дополнение к пяти существующим (они отличаются степенью выработанности, обводненности и другими характеристиками, от которых зависит уровень налоговой нагрузки). Одну для участков с объемом начальных запасов нефти менее 65 млн т и степенью выработанности менее 1%. Другую для месторождений сверхвязкой нефти в Республике Коми. Для обеих групп предлагается обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, одна из составных частей режима) на весь срок применения НДД. Кроме создания новых категорий бизнес считает целесообразным расширить режим НДД на отдельные участки второй, третьей и четвертой групп.

Другой блок предложений посвящен стимулированию геологоразведки трудноизвлекаемых запасов. В частности, предлагается ввести систему налоговых вычетов: разрешить сокращать платеж по НДПИ на сумму расходов на геологоразведочные работы, разрешить учитывать больше затрат на геологоразведку при расчете налога на прибыль или непосредственно НДД, указано в документе.

Минфин прорабатывает включение отдельных месторождений в уже существующие группы НДД, но создание новых групп не планируется, сказал "Ведомостям" представитель министерства. По его словам, конкретные предложения будут готовы осенью, детали пока не определены. Рабочая группа - консультативный орган и говорить о конкретных решениях и изменениях законодательства пока рано, подчеркнул представитель Минфина.

Минэнерго пока не получило протокол заседания рабочей группы, сообщил изданию представитель министерства. Вместе с тем министерство поддерживает необходимость создания условий для добычи запасов, извлекать которые в текущих условиях нерентабельно.

Член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева сообщила "Ведомостям", что свод предложений комплектовался таким образом, чтобы стимулировать разработку запасов, нерентабельную в действующих налоговых условиях, в первую очередь за счет расширения применения НДД. Речь о предоставлении новых льгот для рентабельной добычи, по ее словам, не идет.