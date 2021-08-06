Будет ли перегрев на рынке потребительских займов

6 августа. FINMARKET.RU - По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне, заявил "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов.

В текущем году об опасном росте долговой нагрузки россиян неоднократно заявлял ЦБ. Так, зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме в мае, сообщила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоком уровне, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении "пузырей". Предупреждение об этом содержится и в проекте "Основных направлений развития финансового рынка", опубликованном в конце июля.

"Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению "пузырей" на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан", - говорится в документе. В ЦБ изданию пояснили, что основной риск связан с необеспеченным потребительским кредитованием.

"Известия" попросили Минэкономразвития оценить, насколько опасно нынешнее положение в сфере потребительского кредитования и как оно в перспективе повлияет на макропоказатели экономики страны. В ведомстве с регулятором не согласились. Торосов заверил, что сегодня долговая нагрузка россиян невелика.

"Что касается закредитованности населения - по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан - менее 20% ВВП. В развивающихся странах - к примеру, в Бразилии - 30-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70-90%", - заявил он.

Впрочем, Торосов отметил, что рост долговой нагрузки должен происходить осознанно со стороны того, кто берет кредит, чтобы займ не вгонял его в "долговую яму", из которой не выбраться. По его словам, решения, которые могли бы это обеспечить, регулярно обсуждаются властями.

"Например, сейчас на рассмотрении правительства находится законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Письменное уведомление предлагается направлять, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода", - заявил замминистра.

Представители крупных банков, которых просила газета, также не посчитали уровень долговой нагрузки россиян опасным.