Темпы восстановления экономики РФ замедляются

Глава Минэкономразвития сообщил о замедлении темпов восстановления российской экономики. По его словам, коррекция макропрогноза будет анализироваться после выхода макростатистики за июль

5 августа. FINMARKET.RU - Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 год на уровне 3,8% может выглядеть несколько консервативным, но темпы роста российской экономики замедляются, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, к концу года возможно некоторое охлаждение. Коррекция прогноза будет анализироваться после выхода макростатистики за июль, добавил Решетников

Он также отметил, что новые параметры сделки ОПЕК+ добавят в рост российской экономики 0,1 п.п. в 2021 году и 0,2 п.п. в 2020 году, но, с другой стороны, "очевидный минус дает ужесточение ДКП".

"В июле был промежуточный прогноз. Сейчас много новых факторов - это и решение ОПЕК+, и новые параметры сделки, это и решение ЦБ по ключевой ставке, это дополнительный анализ, который мы сейчас ведем по валютному рынку и по курсу, и текущую оценку ситуации. Да, мы будет уточнять прогноз, будем, конечно параметры корректировать - по инфляции, по росту ВВП мы пока аккуратно относимся к оценкам, потому что мы видим признаки сейчас замедления того восстановительного роста, который был - данные, очищенные от сезонности об этом говорят. В конце августа-начале сентября мы уточним прогноз и представим его на бюджетной комиссии. По ряду позиций прогноз будет уточнен", - сказал министр.

"Прогноз министерства по росту ВВП (3,8%) на фоне текущих прогнозов (аналитиков и финансовых организация) достаточно консервативный, в то же время те данные, которые получим по июлю, те данные, которые мы видим по косвенным данным, говорят о том, что мы можем увидеть замедление восстановления, так что давайте посмотрим на июльские данные и увидим, что они определят", - ответил Решетников, комментируя вопрос, будет ли повышение прогноза по росту ВВП РФ в 2021 году.

"С одной стороны, как это ни странно, мы говорим, что по июню уровень четвертого квартала 2019 года превысили, то есть восстановились, с другой стороны, мы понимаем, что добыча еще не восстановилась, перевозки авиационные не такие активные, видим по общепиту и сфере услуг не все восстановилось. То есть вроде потенциал восстановления есть, но вот темпы этого восстановления в общем сейчас замедляются. Посмотрим по данным июля - и после этого будем делать какие-то выводы", - добавил он.

"Связано это еще и с тем, что у нас сейчас открылся туризм (зарубежный) и достаточно интенсивно. А все-таки этот запертый спрос из-за туризма во многом поддерживал в том числе и внутренние рынки, и сейчас наложение всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики", - предупредил министр.

"Оценка влияния более быстрого наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+ в рост ВВП - в 2021 году 0,1 п.п и 0,2 п.п. в 2022 году. С другой стороны, очевидный минус нам дает ужесточение ДКП. Говорить о том, что повышение ставок не повлияет на экономический рост, наверное, сложно. Оцениваем, какой будет баланс плюсов и минусов, в прогнозе отдельно это отразим. Сейчас мы видим, что риски для экономического роста с ужесточением ДКП, конечно, возрастают", - сказал Решетников о возможной коррекции прогноза темпов роста в 2021-2022 годах.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в I полугодии составил 4,6% по сравнению с I полугодием 2020 года. Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики РФ в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Решетников также подчеркнул, что "нам сейчас очень важно, чтобы ужесточение ДКП не было усилено ужесточением бюджетной политики". "Почему мы сейчас так много с министерством финансов и проводим обсуждений параметров 2021 и 2022 годов - нам очень важно, чтобы бюджетная политика свое стимулирующее влияние на экономику оказывала", - заявил министр.

Комментируя вопрос о необходимости координации макроэкономических действий между правительством и ЦБ, о которой недавно на совещании говорил президент РФ, Решетников пояснил, что "координация - это в первую очередь обмен информацией, взаимное понимание моделей и понимание логики принятия решений".

"ЦБ в своих решениях абсолютно самостоятелен, но (необходима координация) на уровне оценок того что происходит, на уровне того, что будет происходить, на уровне стыковки монетарных и немонетарных факторов - потому что инфляция у нас определяется не только монетарными факторами. Мы сейчас внимательно анализируем последствия решений, которые мы приняли по экспортным пошлинам, по экономическим механизмам регулирования цен и видим, что все меры сработали. Очень важно, чтобы монетарные и немонетарные методы взаимно дополняли, а не взаимно ослабляли друг друга. Второе - мы постоянно советуемся с министерством финансов, ЦБ по расходованию средств ФНБ и пределах этих расходований", - сказал Решетников.

По его словам, значительная часть инфляции в РФ "импортирована или скажем так - прошла по каналам внешней торговли, часть пришла через экспорт для поддержания паритета (внутренних и мировых цен) - продовольственная инфляция в особенности".

"Для борьбы с этим требуется не только использование ДКП, требуется и использование немонетарных факторов - тех же экспортных пошлин, демпферов, субсидирования. Поэтому важно все это рассматривать в комплексе. Поэтому мы ведем постоянный диалог. В том числе на это обратил внимание президент, что нам нужно вести диалог с ЦБ, министерством финансов с тем чтобы иметь схожие предпосылки и понимание того что происходит", - сказал министр.

"Потому что, если мы сильно расходимся в предпосылках, мы по-разному смотрим, по-разному принимаем решения, это может вызвать несинхронность подходов. Поэтому очень важно эти вопросы постоянно синхронизировать, поэтому мы и на рабочем уровне, и на уровне руководства постоянно контактируем. У нас есть рабочие встречи, мы не называем их заседаниями. Все заседания ЦБ по ключевой ставке идут в соответствии с их регламентами и их правилами, там кстати участвуют представители министерства финансов и министерства экономики, и там идет обсуждение. Но не только от заседания к заседанию живем, в процессе также взаимодействуем и общаемся", - описал Решетников механизм координации между правительство и ЦБ.