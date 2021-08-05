Минэкономразвития предложило увеличить госрасходы на 1,8 трлн руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Бюджетная политика в следующие 3 года должна быть более смелой - Минэкономразвития подготовило комплекс предложений по увеличению госрасходов. Их перечень приведен в письме замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства, инициативы подготовлены во исполнение поручений вице-премьера Дмитрия Григоренко, сформированных по итогам заседания бюджетной комиссии 1 июля, пишут "Ведомости"

Первая мера - повышение прогноза доходов бюджета, за счет чего можно установить более высокий уровень государственных трат изначально. В частности, как пишет Крючкова, после улучшения в июле ряда макроэкономических оценок, прежде всего темпов роста ВВП, можно прогнозировать поступления в федеральный бюджет в 2022-2024 гг. на уровне 23,5 трлн, 24,6 трлн и 25,8 трлн руб. Это значительно - на 2,4 трлн руб. в общей сложности - больше оценок Минфина, представленных на заседании комиссии, следует из письма.

Вторая мера - временное сохранение корректировок бюджетного правила, внесенных специально на период пандемии. В частности, Минэкономразвития предлагает сохранить показатель, определяющий максимально допустимый объем расходов бюджета, - структурный первичный дефицит - на повышенном уровне. На 2021 г. его размер был увеличен на 875 млрд руб. - с 585 млрд (эта сумма и закреплена в бюджетном правиле) до 1,46 трлн руб. Такой маневр позволил нарастить госрасходы на эту величину, но со следующего года размер первичного дефицита планировалось откатить к изначальным значениям. Министерство считает, что в 2022-2023 гг. необходимо сохранить его на ныне действующем уровне - не менее 1,46 трлн руб. Размер первичного структурного дефицита определяется как разница между суммой ненефтегазовых и базовых нефтегазовых доходов (от продажи нефти по цене отсечения, в этом году она составляет $43,3 за баррель Urals) и общим объемом расходов федерального бюджета.

Кроме сохранения предельного объема расходов на повышенном уровне необходимо зафиксировать базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2022-2023 гг. в нынешних параметрах - т. е. перенести на следующие 2 года действующий прогноз по этому показателю, который установлен на уровне до сделки ОПЕК+ (564 млн т). Оба- повышение прогноза и заморозка корректировок бюджетного правила и прогноза по добыче - позволят нарастить расходы бюджета на 2022-2024 гг. до 23 трлн, 24,8 трлн и 25,7 трлн руб. В сумме это на 1,8 трлн руб. больше, чем было заложено в проектировках Минфина к заседанию бюджетной комиссии. Покрывать разрыв между доходами и расходами Минэкономразвития предлагает за счет расширения программы заимствований. В общей сложности в следующие 2 года ее надо будет нарастить на 840 млрд руб., пишет Крючкова.

Еще одно предложение Минэкономразвития касается практики переноса бюджетных остатков - не израсходованных за предыдущий период средств.Министерство предлагает автоматически перечислять остатки в резервный фонд правительства. Это позволит в течение года использовать средства дополнительно к установленным законом расходам.

Резервный фонд правительства предназначен прежде всего для финансирования внеплановых нужд. "Предлагаем рассмотреть возможность закрепления в Бюджетном кодексе постоянной нормы о ежегодном перечислении фактических сверхплановых ненефтегазовых доходов федерального бюджета в резервный фонд правительства", - пишет Крючкова.