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05 августа 2021 года 09:15
Как собираются улучшить качество официальной статистики
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YAY/TACC
5 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития намерено улучшить качество официальной статистики. По подготовленному министерством проекту постановления правительства респонденты Росстата получат возможность работать с цифровой аналитической платформой правительства (ГИС ЦАП; запускается с 2022 года) для предоставления в нее первичных статистических и административных данных и исправления ошибок, пишет "Коммерсант". Сейчас данные, переданные с нарушением указаний по их заполнению и арифметическими или логическими ошибками, рассматриваются как недостоверные. Однако возможность добровольного уточнения ошибочных данных, хотя и предусмотрена в положении о ГИС ЦАП, не может быть в полной мере реализована, говорится в пояснительной записке к проекту: "недостоверные" цифры де-факто уже изъяты из пула данных Росстата. Это, в свою очередь, сказывается на качестве формируемой на его основе статистики. ЦАП призвана консолидировать всю систему сбора статистики в РФ, в том числе ведомственную и региональную. Сейчас даже на федеральном уровне действует огромное количество форм первичного учета, содержащих большое число первичных статпоказателей. ЦАП станет единым хранилищем первичных данных, резко сократив объемы статотчетности и обеспечив постепенный переход к их сбору на основе первичных учетных данных организаций. В целом запуск ЦАП обусловлен потребностью правительства лучше понимать, как отражается в экономике то или иное его действие. Например, цифровые данные о проверках бизнеса власти планируют использовать для изменения регуляторной среды при реализации концепции "доказательного регулирования" - по ней госорганам, чья деятельность затрагивает бизнес, придется показывать эффективность предлагаемых нововведений в сравнении с другими вариантами и проверять, привело ли их внедрение к заявленным целям, а если нет, то отменять или корректировать.
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Ключевые слова: РФ, статистика, качество
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