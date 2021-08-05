Как собираются улучшить качество официальной статистики

5 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития намерено улучшитьофициальной статистики. По подготовленному министерством проекту постановления правительства респонденты Росстата получат возможность работать с цифровой аналитической платформой правительства (ГИС ЦАП; запускается с 2022 года) для предоставления в нее первичных статистических и административных данных и исправления ошибок, пишет "Коммерсант"

Сейчас данные, переданные с нарушением указаний по их заполнению и арифметическими или логическими ошибками, рассматриваются как недостоверные. Однако возможность добровольного уточнения ошибочных данных, хотя и предусмотрена в положении о ГИС ЦАП, не может быть в полной мере реализована, говорится в пояснительной записке к проекту: "недостоверные" цифры де-факто уже изъяты из пула данных Росстата. Это, в свою очередь, сказывается на качестве формируемой на его основе статистики.

ЦАП призвана консолидировать всю систему сбора статистики в, в том числе ведомственную и региональную. Сейчас даже на федеральном уровне действует огромное количество форм первичного учета, содержащих большое число первичных статпоказателей. ЦАП станет единым хранилищем первичных данных, резко сократив объемы статотчетности и обеспечив постепенный переход к их сбору на основе первичных учетных данных организаций.

В целом запуск ЦАП обусловлен потребностью правительства лучше понимать, как отражается в экономике то или иное его действие. Например, цифровые данные о проверках бизнеса власти планируют использовать для изменения регуляторной среды при реализации концепции "доказательного регулирования" - по ней госорганам, чья деятельность затрагивает бизнес, придется показывать эффективность предлагаемых нововведений в сравнении с другими вариантами и проверять, привело ли их внедрение к заявленным целям, а если нет, то отменять или корректировать.