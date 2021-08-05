В России задумались о создании туристских территорий

5 августа. FINMARKET.RU - Существующие в России туристические особые экономические зоны не позволяют привлечь в отрасль инвесторов и увеличить турпоток, считают в профильном комитете Госдумы. На смену им могут прийти туристические. До 1 сентября на рассмотрение Госсовета по туризму, физкультуре и спорту может быть направлена концепция законопроекта о туристских территориях, подготовленная группой депутатов Госдумы, пишет "Коммерсант"

Разработанная концепция законопроекта включает в себя понятие "туристская территория", под которой понимается участок земли или акватории, где решением правительства установлен особый правовой режим. Создавать такие зоны пока планируется сроком на 70 лет по инициативе подконтрольной государству единой управляющей компании, которая в течение 3-х лет должна будет создать мастер-план их развития. В этот период запланированные под туристскую территорию земли не могут отчуждаться и обременяться правами третьих лиц.

Резиденты туристских территорий могут получить льготы по уплате налога на имущество, НДС, на прибыль, земельного и водного налогов, льготы по уплате страховых взносов. Предусмотрена возможность возмещения затрат на уплату таможенных пошлин и НДС на товары, используемые при создании объектов туристских территорий. У резидентов будет возможность получить возмещение по привлеченным кредитам в размере 100% от ставки рефинансирования.

Действующие режимы развития отдельных территорий не имеют достаточной гибкости в регулировании, говорится в пояснительной записке к концепции законопроекта. Так, существующие туристско-рекреационные особые экономические зоны (ОЭЗ), по мнению авторов документа, не учитывают специфику рынка.

Между тем в Минприроды считают, что в случае принятия этого варианта закона пострадать могут особо охраняемые природные территории (ООПТ). Министерство предлагает убрать из документа нормы, допускающие изменять границы ООПТ, а также дополнитьположением о том, что туристско-рекреационная деятельность в границах природоохранных территорий осуществляется в соответствии с профильным законодательством.