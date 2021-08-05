В России жестко регулировать крипторынок могут начать уже к 2025 году

5 августа. FINMARKET.RU - В России контроль за владельцами криптовалюты и за ее оборотом может быть развернут по аналогии со счетами в зарубежных банках, заявили "Известиям" банковские эксперты.

Как отмечают эксперты, контроль за криптовалютами для государства нужен в первую очередь потому, что он усложняет их использование на черном рынке для продажи наркотиков, оружия и прочих запрещенных к обороту товаров.

По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова, у правительства РФ уже имеется план взятия под контроль транзакции криптовалюты и обеспечения возможности идентификации ее владельцев. Произойти это может уже в 2025 году в связи с окончанием этапа цифровизации государственных органов, запланированного на период с 2021 по 2023 гг.

Бедеров считает, что обеспечено это может быть несколькими путями. Во-первых, посредством создания или закупки полноценного информационно-аналитического решения, позволяющего идентифицировать пользователей криптовалютных кошельков по их электронно-цифровым следам. Во-вторых, путем использования в качестве источника информации о владельцах криптовалюты отечественных кредитных учреждений.

Между тем на сегодняшний день в России Росфинмониторингом уже создан сервис "Прозрачный блокчейн" предназначенный для отслеживания транзакций биткоина. Однако идентифицировать в массовом порядке пользователей криптокошельков данный сервис пока не может.

Как говорит заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и руководитель проекта ОНФ "Правовое просвещение граждан" Елена Гринь, новое регулирование оборота криптовалюты в РФ, по сути, сводится к запрету использования ее в качестве средства платежа и необходимости уведомления налоговых органов о факте обладания данной валютой. "Возможно, в будущем и нашему законодателю следует определить перечень сфер, где оборот криптовалюты был бы легален", - отметила эксперт.

Эксперт рынка НТИ FinNet Сергей Шевков не исключает, что в России контроль за владельцами криптовалюты может быть развернут по аналогии со счетами в зарубежных банках, а в качестве дополнительной меры крупным биржам может быть предложено хранить данные о пользователях в России.

Анонимные криптовалюты взять полностью под контроль не получится в силу их организационной модели и инфраструктуры, полагает старший юрист компании Law and Trust Екатерина Богатова. По ее словам, чтобы контролировать держателей криптовалют, нужно сначала взять под контроль операторов криптовалют, а большая часть из них, как и лица, выпускающие криптовалюты, до сих пор находятся в "серой" зоне.

В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ также считают, что полностью анонимную криптовалюту (например, Monero) взять под полный контроль нельзя, так как операции с ней являются анонимными по умолчанию и их нельзя отследить из-за особых кольцевых подписей и одноразовых публичных ключей в сети данной монеты. Поэтому взять под контроль легче популярные криптовалютные площадки, а не сами криптовалюты.