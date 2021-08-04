Уровень технологической готовности россиян в целом остается низким

4 августа. FINMARKET.RU - В России цифровой трансформации мешают недоверие населения к технологиям и сопутствующая ему низкая цифровая грамотность в защите персональных данных. Между тем, констатируют эксперты Вышей школы экономики, до двух третей российских работников уже заняты в профессиях со средним уровнем цифровизации, пишет "Коммерсант"

Как отмечают эксперты, в России в 2003-2018 годах значительно выросла доля занятого населения, использующего компьютеры и интернет.

Согласно данным ИСИЭЗ Высшей школы экономики, различия в уровне цифровизации профессиональных навыков россиян отражают не только требования рынка труда, но и социально-психологические установки, измеряемые с помощью индексов технологической готовности (TRI).

Так, в ИСИЭЗ оценивают общий уровень технологической готовности опрошенных в ходе исследования как умеренный (среднее значение индекса TRI составляет 3,2 из 5) - что говорит как об отсутствии ярко выраженной технофобии, препятствующей применению новых решений в быту и на работе, так и о том, что есть сдерживающие факторы даже среди тех, кто активно пользуется интернетом.

Индекс технологической готовности также зависит от уровня цифровых навыков. Те, у кого их уровень низок, имеют пробелы даже в базовых компетенциях (коммуникация в интернете, работа с информацией и др.) и ожидаемо являются наиболее сложной для диффузии инноваций категорией. Несмотря на выраженный технооптимизм (среднее значение = 3,7), у пользователей этой категории нет внутренней мотивации к освоению новых технологий, даже если они могут быть полезны. В свою очередь, у продвинутых пользователей со специфическими ИТ-навыками ярко выражен не только технооптимизм, но и интерес к инновациям и стремление к их раннему освоению (3,8 против 3,1 в среднем).