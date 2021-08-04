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04 августа 2021 года 09:39
Рынок растительного молока в РФ растет быстрее, чем рынок самокатов
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YAY\ТАСС
Рынок растительного молока в России растет гораздо стремительнее, чем, например, рынок популярных самокатов или оружия. Продажи растительного молока с июня прошлого года по май 2021 года увеличились на 22% в натуральном выражении и на 25% в денежном, рассказали "Российской газете" в исследовательском агентстве Nielsen IQ. С июня 2019 года по май 2020 года рост продаж был еще больше: на 55% в натуральном выражении и на 44% в денежном. Еще раньше рост был кратным: с мая 2018 года по апрель 2019 года на 561% в натуральном, 253% в денежном выражении. Тренд на альтернативную пищевую продукцию определенно есть, это глобальное явление и пока что находится в начале развития, говорит сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артем Пономарев. Растительное молоко популярно у людей, ведущих здоровый образ жизни: это низкокалорийный продукт. Его употребляют веганы, а также те, кто не переносит лактозу. Оборот российского рынка альтернативного молока сейчас составляет более 5,5 млрд рублей, говорит Пономарев. Есть мнения, что в ближайшие пять-десять лет растительное молоко может занять около 15-20% от общего рынка молочных продуктов в мире, тогда как в 2019 году его доля на российском рынке составляла не более 1%. Поэтому инвесторы проявляют к этому сегменту неподдельный интерес. Рост продаж растительного молока объясняется низкой базой и стремлением потребителей попробовать что-то новое, считает гендиректор Союзмолока Артем Белов. Поэтому считать его серьезным конкурентом обычному молоку не стоит - у него своя аудитория, говорит эксперт.
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