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04 августа 2021 года 10:24
АРБ предупредила о давлении экосистем на региональные банки
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Гавриил Григоров/ТАСС
4 августа. FINMARKET.RU - Российские экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками (или сами ими являются), что оказывает значительное конкурентное давление на региональные кредитные организации. Об этом Ассоциация российских банков заявила в письме к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишут "Известия". АРБ в целом поддерживает концепцию правового регулирования экосистем, представленную в тематических докладах ЦБ, следует из письма в регулятор. Тем не менее ассоциация предложила для обсуждения несколько своих замечаний. В первую очередь ее представителей тревожит, что на региональные кредитные организации оказывается большое конкурентное давление со стороны экосистем крупнейших банков и технологических компаний, которые предлагают финансовые сервисы как сопутствующие, например займы на приобретение товаров. Причин тому две. Во-первых, экосистемы не привлекают региональные кредитные организации к партнерству, предпочитая им несколько федеральных банков. Слишком большое количество предложений может осложнить клиентский путь, поясняют эту логику в АБР. Во-вторых, основной стратегией выхода на новые рынки в платформенной экономике выступает ценовая конкуренция, долго выдерживать которую способен не каждый банк, тем более региональный. По мере дальнейшего развития экосистем давление со стороны экомонополистов на банки, особенно небольшие и отличающиеся локальным характером деятельности, будет только усиливаться, уверены в АРБ. По мнению представителей ассоциации, необходимо установить антимонопольное регулирование для крупнейших платформ. Так, для участников рынка, предоставляющих финансовые услуги, должны быть предусмотрены одинаковые требования, и экосистемы не должны иметь привилегий в части совершения банковских операций. В ФАС заявили, что уже работают над подходами к защите конкуренции на цифровых рынках, а эксперты спрогнозировали сокращение числа небольших банков.
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Ключевые слова: Россия, банки, экосистемы
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