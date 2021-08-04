АРБ предупредила о давлении экосистем на региональные банки

4 августа. FINMARKET.RU - Российскиесотрудничают только с крупными федеральными банками (или сами ими являются), что оказывает значительное конкурентное давление на региональные кредитные организации. Об этом Ассоциация российских банков заявила в письме к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишут "Известия"

АРБ в целом поддерживает концепцию правового регулирования экосистем, представленную в тематических докладах ЦБ, следует из письма в регулятор. Тем не менее ассоциация предложила для обсуждения несколько своих замечаний.

В первую очередь ее представителей тревожит, что на региональные кредитные организации оказывается большое конкурентное давление со стороны экосистем крупнейших банков и технологических компаний, которые предлагают финансовые сервисы как сопутствующие, например займы на приобретение товаров.

Причин тому две. Во-первых, экосистемы не привлекают региональные кредитные организации к партнерству, предпочитая им несколько федеральных банков. Слишком большое количество предложений может осложнить клиентский путь, поясняют эту логику в АБР. Во-вторых, основной стратегией выхода на новые рынки в платформенной экономике выступает ценовая конкуренция, долго выдерживать которую способен не каждый банк, тем более региональный.

По мере дальнейшего развития экосистем давление со стороны экомонополистов на, особенно небольшие и отличающиеся локальным характером деятельности, будет только усиливаться, уверены в АРБ.

По мнению представителей ассоциации, необходимо установить антимонопольное регулирование для крупнейших платформ. Так, для участников рынка, предоставляющих финансовые услуги, должны быть предусмотрены одинаковые требования, и экосистемы не должны иметь привилегий в части совершения банковских операций.

В ФАС заявили, что уже работают над подходами к защите конкуренции на цифровых рынках, а эксперты спрогнозировали сокращение числа небольших банков.