Россия может обогнать Швейцарию по экспорту шоколада

4 августа. FINMARKET.RU -по итогам 2021 г. может экспортировать в другие страныи шоколадные кондитерские изделия более чем на $765 млн, прогнозирует ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Если это произойдет, то страна впервые войдет в десятку крупнейших поставщиков такой продукции на международном рынке, обогнав Швейцарию, пишут "Ведомости"

По данным агрегатора ITC Trade Map и UN Comtrade, по итогам прошлого года Россия заняла 11-е место: она экспортировала шоколада и шоколадных изделий на $729 млн (295 700 т). Швейцария же заработала больше - $753 млн, хотя и продала в другие страны только 109 800 т. Учитывая положительную динамику по экспорту такой продукции в 1-м квартале этого года, российские производители к концу 2021 г. смогут опередить своих швейцарских коллег, говорит исполнительный директор "Асконда" Вячеслав Лашманкин.

По его данным, рост поставок шоколада в другие страны за этот период увеличился на 11,8% в денежном и на 18,6% в натуральном выражении год к году. Похожие цифры приводит и представитель Минсельхоза. Россия за это время экспортировала на внешние рынки 69 000 т шоколада на $176 млн, уточняет он. Сейчас, по данным "Асконда", Россия продает шоколад и шоколадные изделия в 94 страны мира. Почти 48% экспорта этого товара приходится на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Рост поставок шоколада в другие страны подтверждают и опрошенные "Ведомостями" производители.

Рост экспорта российского шоколада Лашманкин объясняет в том числе насыщением внутреннего рынка кондитерских изделий, а также активной государственной поддержкой по продвижению такой продукции на зарубежные рынки.

Еще одна причина - выход российских компаний на новые для себя рынки сбыта и создание ассортимента товаров специально для реализации за рубежом, говорит представитель Минсельхоза.