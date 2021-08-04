Продажи авто в РФ в июле перешли к падению

4 августа. FINMARKET.RU -легковых и легких коммерческих автомобилей в июле упал примерно на 10%, следует из статистики по основным игрокам сегмента (по итогам полугодия на них приходилось почти 75% всех продаж), с которой ознакомился "Коммерсант" . Еще в июне продажи были в уверенном плюсе: рынок рос на 28,7%, до 157,8 тыс. штук, сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Из игроков рынка официально свои продажи уже раскрыл АвтоВАЗ: в июле реализация бестселлера Lada выросла на 2,7% (с учетом Niva рост на 1%). Это значительно более скромная динамика, чем в июне, когда бренд показывал двузначный рост в процентах (на 43%). При этом остальные игроки—лидеры рынка, по данным издания, показали отрицательные результаты продаж.

Собеседники "Коммерсанта” на рынке называют причинами такой динамики высокую базу июля 2020 года в сочетании с дефицитом машин. Именно в июле 2020 года рынок после пандемических ограничений резко вернулся к росту (на 6,8%), хотя еще в июне показывал падение на 23,3%. Также улучшению ситуации тогда способствовали отложенный спрос, ослабление рубля и господдержка.

На продажах сказались дефицит автомобилей, которым не хватает комплектующих, и улучшения этой ситуации участники рынка до конца года не ожидают. Кроме того, в отличие от прошлого лета в этом году потенциальные покупатели машин смогли уехать в отпуск. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы спрос будет сокращаться.