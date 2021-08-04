Минфин счел прогноз Минэкономразвития недостаточно обоснованным

4 августа. FINMARKET.RU - Оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными. Об этом говорится в письме замминистра финансов Владимира Колычева, адресованном вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. В Минфине ожидают других значений по ряду показателей. Во-первых, несмотря на улучшение Минэком темпов роста ВВП в 2021 г. на 0,9 п. п. до 3,8%, есть все основания полагать, чтовырастет более значительно, следует из документа. "Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых", - пишет Колычев.

Во-вторых, ожидания Минэкономразвития по инфляции выглядят существенно заниженными, полагает замминистра финансов. Минэк прогнозирует, что инфляция по итогам года составит 5%, но с начала года рост потребительских цен уже составил 4,6% (по состоянию на 19 июля), обращает внимание замминистра. Достижение ожидаемого Минэком уровня предполагает среднюю ежемесячную динамику в годовом выражении на уровне ниже 3% - с учетом сезонного сглаживания, полагает Колычев. Учитывая сохранение ряда проинфляционных факторов, таких как повышенный уровень мировых цен на продовольствие, устойчивое восстановление спроса, которое в ряде секторов будет опережать возможности наращивания выпуска,Минэкономразвития смотрится малореалистичным, пишет замминистра. По мнению Минфина, инфляция по итогам года существенно превысит значение в 5%.

Третий прогнозный показатель, в котором усомнились в Минфине, - оценки стоимости нефти. В 2023-2024 гг. Минэкономразвития оценивает динамику барреля Urals на уровне $60,8 и $57,4. Но в среднесрочной перспективе на нефтяной рынок будут оказывать давление такие факторы, как изменение потребительских привычек населения, снижение энергоемкости мировой экономики, сокращение себестоимости добычи, пишет Колычев. Более того, учитывая активизацию планов по ускоренному энергопереходу в рамках климатической повестки, в ближайшее время тенденция к сокращению потребления углеводородов будет ускоряться. Дополнительно давить на цены будет рост предложения энергоресурсов на рынке

Кроме этого Минфин обратил внимание на недостаточную детализированность уточненного прогноза Минэкономразвития.

Минфин не единственный институт, который ожидает темпов роста российской экономики на уровне выше 4%. 2 августа свой прогноз повысил Банк России - до 4-4,5%. Показатель годовой инфляции в ЦБ прогнозируют на уровне 5,7-6,2%.

Эксперты считают, что Минэкономразвития может пересмотреть свой прогноз по темпам роста экономики в сторону повышения.