Перевозка может поднять цены на одежду и технику

3 августа. FINMARKET.RU - Перевозка товаров в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала на 20-80% в зависимости от вида транспорта, рассказали "Российской газете" участники рынка. Вслед за этим уже дорожают продукты питания, на очереди канцтовары, одежда, обувь, стройматериалы, электроника, говорят эксперты.

Повышение тарифов на перевозку в конечной стоимости товаров для потребителей отразится не сразу. С момента заказа до прибытия груза проходит от одного до трех месяцев в зависимости от направления, говорит член президиума Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. Если же компании-поставщики работают с получателями грузов, например с торговыми сетями, по долгосрочным контрактам, то не могут сразу повысить стоимость товаров. К тому же сами магазины стремятся реализовать продукцию как можно быстрее, потому не станут повышать, пока не распродадут старые запасы, добавляет заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. Но во втором полугодии рост тарифов на перевозку неизбежно докатится и до полок в магазинах, указывают эксперты.

Чем дешевле товар, тем заметнее будет повышение его стоимости.

В Минтрансе предусматривают развитие международных транспортных коридоров, снятие ограничений на сети автодорог, внутренних водных путях и увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Эти планы прописаны в транспортной стратегии России на период до 2035 года. Но на рост тарифов влияют международные факторы.

Представители рынка прогнозируют дальнейший рост тарифов. Компании ожидают продолжения роста тарифов на морские, автомобильные и воздушные. Менее подвержены такому риску железнодорожные перевозки благодаря госрегулированию, считают эксперты.