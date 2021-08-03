Цифровые карты все увереннее соперничают с привычным "пластиком"

3 августа. FINMARKET.RU - До конца года цифровыесоставят 25-30% от всей эмиссии банковских карт, а к 2023 году - уже 40-50%. Такой прогноз "Российской газете" дали представители крупнейших российских банков. Спрос на виртуальный "пластик" вырос во время пандемии, когда кредитные организации ограничили контакты с клиентами, и продолжает увеличиваться.

Цифровые карты выпускаются онлайн в приложении банка и по функционалу являются аналогами пластиковых: с их помощью можно переводить деньги, платить за покупки в интернете, а также загружать в мобильные кошельки (Apple Pay, Samsung Pay и т.п.) для оплаты в офлайновых магазинах или снятия наличных в банкомате, если устройство оснащено бесконтактной технологией.

Для клиентов цифровые карты имеют ряд преимуществ. Во-первых, скорость и простота оформления. Не нужно посещать офис или ждать курьерскую доставку. Карту можно выпустить за минуту. Кроме того, после добавления карты в электронный кошелек можно сразу же приступать к покупкам. Цифровую карту невозможно потерять. Наконец, выпуская ее, кредитная организация экономит на сырье, оборудовании, а также снижает нагрузку на отделения и затраты на доставку.

Как отметили представители опрошенных РГ банков, карты с опцией "без пластика" заказывает все больше граждан. Интерес к выпуску цифровых карт в этом году продолжает увеличиваться, и сохранение такой тенденции в банках ожидают в течение ближайших нескольких лет.