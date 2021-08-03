Корпорация МСП проверит малый бизнес на аффилированность с крупнейшими заказчиками

3 августа. FINMARKET.RU - Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал "Ведомостями" представитель госкорпорации. Такое решение, по его словам, было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В частности,проанализирует наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале, наличие аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, наличие совпадений номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика.

Анализ будет проводиться по закупкам госкомпаний из периметра мониторинга КМСП. Сейчас это 1800 компаний, со следующего года их число увеличится до 3500, уточнил представитель КМСП.

Количество компаний с госучастием, по которым ведется контроль соблюдения обязательной минимальной квоты закупок у субъектов МСП, может вырасти в 10 раз за счет включения еще 17 тыс. региональных организаций, как предлагает КМСП, добавил собеседник. По оценке КМСП, расширение мониторинга позволит компаниям малого и среднего бизнеса сформировать дополнительный рынок сбыта объемом в 1 трлн руб. к 2025 г.

До 20 августа КМСП представит в Минфин согласованные с Минэкономразвития предложения по увеличению количества крупнейших заказчиков регионального уровня.

В июле правительство утвердило постановление, которое увеличивает минимальную долю закупок компаний с госучастием у МСП с 20 до 25% от совокупного объема договоров. Также до 20% повышена доля закупок, участниками которых являются исключительно субъекты МСП. Также были приняты изменения в закон "О контрактной системе" ­(44-ФЗ), увеличивающие минимальную долю госзакупок у МСП с 15% до 25%, норма вступает в силу с 1 января 2022 г.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 трлн руб. к 2024 г. С начала года объем закупок у малого бизнеса превысил 2 трлн руб., что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в КМСП.