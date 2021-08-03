На берегу Байкала может появиться новый курорт

3 августа. FINMARKET.RU - ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории. Там может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, пишет "Коммерсант"

На 1 тыс. га планируется строительство пятизвездного санаторно-курортного комплекса, комплекса гостиниц различных ценовых сегментов, конгресс-центра, дайвинг-центра, лечебно-реабилитационного комплекса, морского порта, хелипорта, логистического комплекса, следует из презентации, подготовленной инициатором проекта - "дочкой" ВЭБ.РФ ООО "Байкал.Центр". Строительство этих объектов и других развлекательных и инфраструктурных объектов госкорпорация оценила в 60,15 млрд руб. Пока перечень потенциальных инвесторов, параметры и источники финансирования не определены, а объем инвестиций может быть значительно выше указанной цифры, сообщили "Ъ" в ВЭБ.РФ.

Самым затратным объектом будет санаторий на 150 тыс. кв. м - инвестиции в этот объект оцениваются в 21 млрд руб. Затраты на гостиницы (85 тыс. кв. м) могут достичь 6,5 млрд руб., а на строительство горнолыжного курорта с гостиницей на 18 тыс. кв. м - еще 6 млрд руб. Реализовать эти проекты планируется до 2033 года, что должно увеличить к 2040 году турпоток почти в 7 раз - до 1,2 млн человек ежегодно.

Два источника "Ъ" на рынке недвижимости говорят, что одним из претендентов на участие в проекте могут стать структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски.

Заинтересоваться в застройке территории могут понятные государству федеральные игроки с опытом, так как экономический эффект от строительства можно будет ощутить лишь спустя 15 лет после его запуска, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. На этой территории будет действовать особая экономическая зона, собственники объектов которой могут рассчитывать на льготное налогообложение и бесплатное присоединение к сетям, следует из презентации. Помимо прочего, указано в документе, инвесторы смогу рассчитывать на льготное финансирование и получение гарантий и поручительства от Корпорации МСП.

Впрочем, на этой территории существуют ограничения на строительство в водоохранной зоне Байкала, а также необходимость в дополнительных затратах на инженерные и инфраструктурные сети, напоминает Уханова.