Приставы закрыли границы для 5 млн должников

3 августа. FINMARKET.RU - По состоянию на 1 июля 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан, у которых есть.5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Там уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн.

Увеличилось и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Всего за 6 месяцев 2021 года территориальные органыРоссии возбудили 32,4 млн исполнительных производств - на 1,2 млн больше, чем в прошлом году (на 1 июля 2020 г. их было 31,2 млн). В ведомстве уточнили, что за полгода удалось взыскать с должников 441,7 млрд рублей.

При этом 300 тыс. человек, на которых распространялся временный запрет на выезд за рубеж, закрыли свои долги в этом году. По итогам 1-го полугодия количество исполнительных листов "в работе" ФССП превышало 81 млн, следует из аналитических данных, размещенных на сайте ведомства.

Таким образом, получается, что на каждого экономически активного гражданинаприходилось больше одного просроченного долга, по которому есть судебное решение и нет добровольного исполнения, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, самое большое количество "дел в работе" - это долги перед кредитными организациями (11,9 млн), услугам ЖКХ (5,3 млн) и невыплаченные алименты (1,1 млн). "На текущий момент потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность перед кредитными организациями свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., зафиксировано порядка 7,2 млн. Всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается около 40-43 млн заемщиков. Получается, что каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", - отметил он.