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02 августа 2021 года 10:31
Вишинг стал популярным способом мошенничества
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Сергей Коньков/ТАСС
За год (январь - июнь 2020 года - аналогичный период 2021-го) количество взломов интернет-банков россиян с помощью программ, содержащих вредоносное обеспечение, снизилось на 25%, рассказали "Российской газете" в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности. Мошенники переключили свое внимание на другие способы заполучить деньги россиян. Лидирующим типом атак на онлайн-кабинеты граждан остается вишинг - телефонное мошенничество с целью завладеть данными карт жертвы (номер, имя держателя, срок действия, CVV-код). Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил "РГ", что взлом аккаунта с помощью программ может не быть успешным, а подозрительный вход с нестандартного устройства или из необычной локации насторожит службу безопасности банка. Это подтверждается данными регулятора. Банк России в марте 2021 года сообщал о снижении результативности кибератак на сами кредитные организации начиная с 2019 года. Специалисты ЦБ утверждают, что мошенники переключили свой фокус внимания с финансовых институтов на граждан. Аналитики подтверждают этот тренд. По данным Group-IB, вишинг оказывается результативным в 37% случаев. "Для опустошения счетов мошенникам нужно получить логины и пароли от личных кабинетов пользователей. Звонки совершаются не только от якобы банков, но и от имени правоохранительных органов, кредитных брокеров, бюро, операторов сотовой связи. Цель - узнать данные карт жертв. Аферисты стараются получить любую информацию, которая может идентифицировать пользователя в финансовой сфере и поможет получить доступ к его средствам", - отмечают в Digital Security. По данным Сбербанка, в 2020 году телефонные аферисты позвонили россиянам около 15 млн раз, каждый десятый звонок в России был мошенническим. 80% злоумышленников используют подмену номеров, свидетельствуют данные ЦБ.
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