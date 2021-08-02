Вишинг стал популярным способом мошенничества

За год (январь - июнь 2020 года - аналогичный период 2021-го) количество взломов интернет-банков россиян с помощью программ, содержащих вредоносное обеспечение, снизилось на 25%, рассказали "Российской газете" в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.переключили свое внимание на другие способы заполучить деньги россиян. Лидирующим типом атак на онлайн-кабинеты граждан остается вишинг - телефонное мошенничество с целью завладеть данными карт жертвы (номер, имя держателя, срок действия, CVV-код).

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил "РГ", что взлом аккаунта с помощью программ может не быть успешным, а подозрительный вход с нестандартного устройства или из необычной локации насторожит службу безопасности банка.

Это подтверждается данными регулятора. Банк России в марте 2021 года сообщал о снижении результативности кибератак на сами кредитные организации начиная с 2019 года.

Специалисты ЦБ утверждают, что мошенники переключили свой фокус внимания с финансовых институтов на граждан. Аналитики подтверждают этот тренд.

По данным Group-IB, вишинг оказывается результативным в 37% случаев. "Для опустошения счетов мошенникам нужно получить логины и пароли от личных кабинетов пользователей. Звонки совершаются не только от якобы банков, но и от имени правоохранительных органов, кредитных брокеров, бюро, операторов сотовой связи. Цель - узнать данные карт жертв. Аферисты стараются получить любую информацию, которая может идентифицировать пользователя в финансовой сфере и поможет получить доступ к его средствам", - отмечают в Digital Security.

По данным Сбербанка, в 2020 году телефонные аферисты позвонили россиянам около 15 млн раз, каждый десятый звонок в России был мошенническим. 80% злоумышленников используют подмену номеров, свидетельствуют данные ЦБ.