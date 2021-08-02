Пенсионные резервы НПФ превысили 1,5 трлн руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Пенсионные резервы (средства негосударственного пенсионного обеспечения)на середину 2021 года достигли исторического максимума — 1,5 трлн руб. Это следует из расчетов "Коммерсанта" на основе опубликованной НПФ оперативной информации. За пять лет фонды увеличили резервы менее чем в 1,5 раза, то есть среднегодовой темп роста за этот период составлял всего 7,8%, лишь ненамного превышая инфляцию. Вместе с пенсионными накоплениями суммарные средства НПФ на 30 июня 2021 года превысили 4,5 трлн руб.

По закону о НПФ, пенсионные накопления и резервы являются собственностью фондов. Против них у фондов стоят обязательства перед клиентами по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и НПО соответственно. Кроме того, в состав пенсионных накоплений и резервов НПФ входят резерв по ОПС и страховой резерв по добровольным программам, которые являются страховкой фондов от невозможности выполнения своих обязательств перед застрахованными лицами и участниками.

Пенсионные обязательства НПФ по НПО на конец первого полугодия составляли более 1,3 трлн руб., по оценке “Коммерсанта"”, увеличившись за пять лет на 43%. Совокупный страховой резерв составил почти 200 млрд руб., прибавив почти 50%. Количество участников добровольных программ за этот же период выросло на 17%, до 6,2 млн человек. Однако основной прирост клиентской базы пришелся на 2016–2017 годы, когда НПФ Сбербанка запустил широкое привлечение участников индивидуальных пенсионных планов (ИПП) через сеть материнского банка. За три последующих года рост клиентской базы составил всего лишь 0,6%.