ФНС поможет регионам лучше спланировать доходы бюджета

2 августа. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит с 2022 г. аналитический комплекс "Налоговый потенциал" - он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов, рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник. По его словам, комплекс позволяет смоделировать объективный, или "нормальный", уровень выплат - рассчитать, какой уровень налоговой базы должна генерировать та или иная компания исходя из ее внутренних метрик. Информацию подтвердил представитель. По его словам, анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям. В частности, система будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону, рассказал федеральный чиновник.

"Эти отклонения не говорят о том, что организации однозначно находятся в зоне риска, применяют незаконные схемы минимизации налогов, недоплачивают налоги в бюджет", - пояснил собеседник. Такие организации будут в зоне повышенного внимания.

Ресурс охватит весь круг организаций и индивидуальных предпринимателей как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах (упрощенке (УСН), едином сельскохозяйственном налоге), а также самозанятых, уточнил федеральный чиновник.

При этом налоговые органы уже контролируют конкретные сделки и выявляют риски неуплаты налогов с помощью АСК НДС. Сравнивать эту систему с "Налоговым потенциалом" нельзя из-за разных целей и прикладных задач, подчеркивает представитель ФНС. Анализ охватит все категории бизнеса независимо от величины и специфики. Это поможет "более точно и объективно" прогнозировать поступления по отдельным отраслям для каждого региона и даже отдельных крупных муниципалитетов, объяснил представитель ФНС.

Рассчитывать доходную базу будут на основе агрегированных экономико-финансовых показателей по регионам, видам экономической деятельности и показателей отдельных организаций. Регионам уже анонсировали новый комплекс на организованном Минфином совещании, уточнил собеседник.