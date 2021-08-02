В РФ планируется создать 20 новых федеральных проектов

2 августа. FINMARKET.RU - Власти запустят новый раунд корректировок госпрограмм и нацпроектов — в них добавят 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом говорится в предложениях по изменениям этих документов, разработанных Минэкономразвития, пишут "Известия" .. Так, планируется создать 20 новых федпроектов и внести ряд изменений в уже существующие.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, совокупная стоимость предложений составит 4,6 трлн рублей. При этом основную часть финансирования обеспечат уже имеющиеся ресурсы, средства частных инвесторов, государственных компаний и институтов развития. Дополнительно потребуется выделить порядка 736 млрд рублей из федерального бюджета и ФНБ.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, изменения будут существенными. Так, в рамках госпрограмм планируется создать 15 новых федпроектов: "Санитарный щит страны" и проект по реабилитации, мероприятия которых погрузят в"Обеспечение химической и биологической безопасности" и "Развитие здравоохранения"; проект "Пушкинская карта" (госпрограмма "Развитие культуры"); "Бизнес-спринт" ("Развитие физической культуры и спорта"); а также такие федпроекты, как "Россия - привлекательная для работы и учебы страна", "Мой частный дом", "Низкоуглеродное развитие", "Чистая энергетика", "Прорыв на рынки СПГ", "Беспилотная доставка грузов", "Беспилотные логистические коридоры" и "Аграрная наука - шаг в будущее развитие АПК". Кроме того, в профильных госпрограммах появятся федпроекты "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлет - от стартапа до IPO", а также "Клиентоцентричность в госуправлении".

Изменения коснутся и нацпроектов. Для четырех из них - "Цифровой экономики", "Культуры", "Жилья и городской среды" и "Науки и университетов" - определили пять новых федпроектов: "Цифровое государственное управление" и "Информационная инфраструктура", "Придумано в России", "Новый ритм строительства" и "Передовые инженерные школы" соответственно.

Источник "Известий" допустил, что очередные правки в стратегических документах замедлят реализацию заложенных в них мероприятий. Эксперты возразили: инициативы хорошо укладываются в проектную часть госпрограмм, а корректировки необходимы для формирования нового бюджета.