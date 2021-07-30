Участники финрынка поддержали создание детских инвестсчетов

30 июля. FINMARKET.RU - Вчера Банк России представил участникам рынка концепцию образовательных инвестиционных счетов (ИИС-0), рассказали "Российской газете" два источника, которые принимали участие в совещании. Источники рассказали, что концепция была воспринята участниками финансового рынка позитивно. "Они идеологически поддержали концепцию, - отметили источники. - Это будет сложный проект, возможно, не очень бизнесовый и денежный, но правильный".

Участники совещания попросили регулятора рассмотреть возможность досрочного изъятия средств с ИИС-0: в условиях пандемии коронавируса у граждан нет четкого понимания, что случится в ближайшее время и тем более в будущем. Сейчас, согласно концепции, минимальный срок ИИС-0 составляет 5 лет. Как сообщили источники "РГ", также дискуссионным стал вопрос, ребенку или родителю открывать счет.

По словам источников "РГ", появление "детских" ИИС может стать совсем новым словом. "Возможно, после этого мы могли бы рассуждать более глобально и говорить не только о счетах для детей, но и об инвестиционном счете, который как таковой может открыть ребенок. Но это серьезная задача, у которой много подводных камней", - отметили они.

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий считает своевременной инициативу по введению ИИС-0. "Стоимость получения образования в стране неуклонно растет, что, несомненно, может отрицательно повлиять на развитие человеческого капитала", - сказал он, отметив, что ИИС-0 - это инструментарий финрынка, позволяющий повысить доступность платного образования и отчасти нивелировать эту проблему. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и дополнительный вклад в копилку повышения культуры накопления на конкретные жизненные цели, подчеркнул он.

Как сказал президент НФА, обсуждается вариант, при котором ИИС-0 будут защищены от взысканий по долгам родителей. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий в целом поддерживает концепцию, но с оговоркой. А глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров считает, что расширение перечня ИИС окажет поддержку развитию российского фондового рынка.