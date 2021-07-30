Виноделы просят ввести мораторий на действие нового закона о классификации вин

30 июля. FINMARKET.RU - Сразу несколько отраслевых объединений российских виноделов обратились к премьеруМихаилу Мишустину с письмом, в котором предлагают ввестиили переходный период в действии федерального закона №345-ФЗ, который установил новые требования к винодельческой продукции. Они также просят о временном порядке работы отрасли до появления новых ГОСТов и других необходимых нормативных актов, пишут "Ведомости" . Обращение направлено в Минсельхоз, который пока формирует позицию по этим вопросам, сообщил его представитель.

Поправки во регулировании алкогольного рынка вступили в действие 2 июля 2021 г. Ни в них, ни в законе о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ, вступил в силу 26 июня 2020 г.) не предусмотрены некоторые наименования напитков. Между тем они по-прежнему применяются в действующих госстандартах, в соответствии с которыми на продукцию наносится маркировка, сказано в обращении. Также появились и новые наименования, которые фактически соответствуют действующим стандартам, но называются по-другому.

Как говорит гендиректор СРО "Винодельческий союз" Борис Катрюхин, производители уже получают от федеральных ритейлеров обращения: они или отказываются принимать их продукцию, выпущенную по старым правилам, или требуют гарантийные письма, которые бы обеспечивали возмещение возможных убытков за счет поставщика. Такие письма получают и импортеры.

Катрюхин полагает, что выходом из ситуации мог бы стать переходный период, в течение которого продукция выпускалась бы по старым правилам.

Если тенденция с отказами от продукции станет массовой, это повлечет остановку производства, возникновение дефицита на полках, а потребители перейдут на другие виды алкоголя, говорится в письме виноделов Мишустину.