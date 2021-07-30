Кто войдет в СП по развитию Единой биометрической системы

30 июля. FINMARKET.RU - Впо развитию Единой биометрической системы (ЕБС) помимо "Ростелекома" и Сбербанка может войти ряд других крупнейших банков, пишет "Коммерсант"

28 июля состоялось совещание ЦБ с крупными банками, на котором обсуждалось создание последними СП с "Ростелекомом" по развитию ЕБС. К концу недели "Ростелеком" должен выслать банкам финальный пакет документов с описанием условий участия, прав и полномочий управляющего органа и т. д., а также обязывающую документацию.

По данным собеседников "Ъ", предварительно желание участвовать в СП выразил ряд крупных банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф-банк и Почта-банк.

Как отмечают собеседники "Ъ", принципиальное решение о включении крупных банков в СП принято, дальнейшие детали будут прорабатываться. Исходно предполагалось создать СП с участием "Ростелекома" и Сбербанка, но теперь последний "потерял монополию", объясняет один из источников. Это происходит под давлением ЦБ, добавляют два источника издания.

Пока определена лишь доля "Ростелекома" - 49% капитала, оцененных в 3 млрд руб. Причем речь идет не о живых деньгах, а об оценке "ресурсов и команды", уточнил один из собеседников "Ъ". Оставшуюся долю поделят, причем первоначальный взнос составит около 380 млн руб. от каждого, но в дальнейшем может потребоваться и дополнительное финансирование. Перед СП ставится задача собрать около 20 млн образцов (фотографий и записей голосов) в течение ближайших двух лет. За предыдущие три года в ЕБС зарегистрированы данные лишь 164 тыс. россиян.

Представитель крупного банка считает, что "создание СП простимулирует популяризацию биометрии в стране, позволит вывести ее в формат привычного ежедневного сервиса для населения, позволяющего получать широкий спектр услуг, доступных дистанционно по биометрическому профилю".