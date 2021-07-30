Уровень одобрения ипотеки упал до 4-летнего минимума

30 июля. FINMARKET.RU - Уровеньзаявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет. К началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки. Это на 9 п.п. меньше, чем годом ранее, когда их доля равнялась 75%, отмечают в бюро кредитных историй "Эквифакс". По данным организации, уровень одобрения жилищных ссуд падает с октября прошлого года, но столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017 года.

Тенденцию подтвердили "Известиям" и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам июня уровень одобрений по жилищным ссудам составил 63,7%, упав на 6,4 п.п. с прошлогодних 70,1%. Согласно статистике финансовой организации, в последний раз подобный минимум фиксировался в декабре 2018 г. - 63,2%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, уровень одобрения заявок на ипотеку сокращается уже 9 месяцев подряд,. Это говорит о том, чтопродолжают придерживаться консервативного подхода в жилищном кредитовании, констатировал он.

"Из-за большого потока желающих приобрести квартиру в ипотеку кредиторы зачастую стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее. Поэтому в ряде случаев, несмотря на приток новых клиентов, уровень одобрения мог снижаться. Также на отклонении заявок на получение ссуды сказалась неопределенность в продлении льготной госпрограммы", - подчеркнул гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

В крупнейших банках "Известиям" сообщили, что не зафиксировали существенных изменений уровня одобрений по ипотеке за последний год. А в ЦБ пояснили, что регулятор получает информацию от БКИ с запозданием и не обладает актуальной статистикой по уровню одобрений.

Банки собирают статистику только по своей работе, а бюро кредитных историй - по тем финансовым организациям, с которыми они сотрудничают, именно поэтому их данные различаются, пояснил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он считает, что снижение количества одобренных ссуд до минимума обусловлено повышением ипотечной ставки вследствие роста ключевой, активным увеличением цен на жилье и снижением реальных доходов населения.

По ожиданиям эксперта, политика банков в ближайшее время принципиально меняться не будет. В кредитных организациях "Известия" заверили, что не корректировали кредитную политику, подчеркнув, что по-прежнему основными критериями для одобрения заемщиков остаются наличие и качество кредитной истории, уровень первоначального взноса и стабильность трудоустройства, а также показатель кредитной нагрузки.