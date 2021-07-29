В РФ растет интерес к среднему профессиональному образованию

29 июля. FINMARKET.RU - В России растет интерес молодежи к среднему профессиональному образованию (СПО). Основной мотив отказа от высшего образования – ухудшающееся материальное положение, а также шансы более раннего выхода на рынок труда. Такой вывод сделан в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), пишет "Независимая газета"

Начиная с 2014 года прием на программы подготовки специалистов среднего звена неуклонно повышался и в 2020 году превысил прием в вузы, напоминают эксперты из РАНХиГС. Одна из ключевых причин отказа от высшего образования – стагнация реальных доходов населения. Свои выводы эксперты из Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС основывают на социологическом исследовании, проведенном в трех субъектах РФ: Свердловской, Самарской и Волгоградской областях.

Каждый третий респондент из Самарской и Волгоградской областей выбрал обучение в колледжах, чтобы начать раньше зарабатывать. В этих же регионах отмечена и высокая доля молодежи, имеющей подработку во время обучения в техникумах и колледжах (32,3% учащихся). Почти 40% респондентов из Свердловской области выбрали среднее профобразование, чтобы получить специальность для успешного трудоустройства.

Наибольшая доля молодежи, переехавшей для обучения в другой город, отмечена в Свердловской области (50%). В то же время в Самарской и Волгоградской областях доля переехавших ниже – 24 и 30% соответственно. В РАНХиГС это объясняют отсутствием финансовых возможностей семей для оплаты проживания ребенка вне дома.

Эксперты из Высшей школы экономики (ВШЭ) отмечали, что перераспределение потоков абитуриентов между вузами и колледжами в пользу последних происходит с 2010-х годов. В 2010 году около 35% обучающейся молодежи училась в вузах, а в СПО – 47%. А к 2020 году ситуация изменилась:в высшей школе получают 29% учащихся, а в СПО – свыше 52%.

Обучение в вузах становится выбором высокодоходных групп населения, а колледжи – выбором нижних и средних доходных групп, отмечают экономисты.

Расходы на получение высшего образования выше, чем среднего специального. Стоимость обучения в колледже в среднем в два раза ниже, чем в вузе. Нужно учитывать и более короткий срок обучения: чуть менее трех лет в колледже после 11-го класса против четырех лет бакалавриата. В России сегодня существует свыше 4 тыс. колледжей против 1,2 тыс. вузов – с учетом этого их сеть плотнее, чем сеть вузов. Это означает, что для обучения в вузе чаще требуется переезд в другой город.

В российском правительстве собираются финансово простимулировать абитуриентов выбирать трудовые профессии. В Минобрнауки на прошлой неделе объявили, что намерены распространить действие программы государственной поддержки образовательного кредитования также и на студентов колледжей.