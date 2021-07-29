В РФ предлагают отменить лицензирование УК, обслуживающих жилые дома

29 июля. FINMARKET.RU - В России предлагают отменитьуправляющих компаний (УК), которые занимаются обслуживанием жилых домов. Его можно заменить на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации (СРО). Такой вопрос обсуждали на заседании комиссии пообщественного совета при Минстрое. Предложение членов комиссии направят в министерство, сообщили "Известиям" в совете.

Лицензия выдается на юридическое лицо, при этом каждый дом под управлением компании включается в специальный реестр. Предприниматель получает разрешение на управление определенным числом объектов, для чего нужны соответствующие финансовые, кадровые, хозяйственные ресурсы, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Лицензии выдают и отзывают региональные государственные жилищные инспекции (ГЖИ).

Механизм был введен в 2014 году как вынужденная мера, напомнил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. До этого на рынке было много мошенников.

Однако этот инструмент так полностью и не решил проблему мошенничества, когда, лишившись лицензии, меняет название и возвращается к управлению тем же домом, отметил эксперт комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, вице-президент компании "Фортум" Парвиз Абдушукуров.

Он считает, что нужно создать механизм компенсации убытков, если УК не выполняет свои обязательства. СРО предполагает компенсационные фонды. "И благодаря денежной ответственности саморегулируемые организации крайне ответственно принимают компании в свои ряды", - подчеркнул эксперт.

И хотя за годы существования лицензирования в сфере управления домами удалось навести относительный порядок, и ответственность УК повысилась, но всё же пока работа управляющих компаний находится на довольно низком уровне, отметил Качкаев.

Как считает советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева, следует отменить лицензирование на конкретные дома, но не полностью перекраивать законодательство.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, сегодня переход полностью на СРО преждевременен.