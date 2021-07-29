Доля импортной мебели на российском рынке выросла до 49%

29 июля. FINMARKET.RU - Доля импортной мебели на российском рынке в июле выросла до 47–49%, против 42,1% по итогам прошлого года. Такую оценку приводит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Там связывают динамику с восстановлением нарушенных за период пандемии логистических цепочек и ростом внутреннего спроса, пишет "Коммерсант"

В АМДПР добавляют, что в основном импортная продукция в Россию поступает из Китая и стран Западной Европы. До начала пандемии она занимала около 50% рынка, но в период прошлогодних ограничений доля сократилась. При этом не все участники рынка заметили рост доли импорта.

Причинами роста спроса нагендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров называет увеличение у обеспеченных россиян накоплений, которые они в условиях роста инфляции начали активнее тратить, и бум спроса на первичную недвижимость, за которым последовал рост объемов ввода жилья.

По оценкам АМДПР, себестоимость мебели выросла за год на 20–25%, в основном из-за подорожания древесно-стружечных плит и импортной фурнитуры. Одновременно производства загружены всего на 70%.

В ассоциации рассчитывают, что сократить присутствие иностранных поставщиков на российском рынке и нарастить производство поможет принятый правительством отраслевой план замещения импорта в лесопромышленности. Согласно документу, доля российской мебели в обороте должна вырасти до 70% в 2024 году. В АМДПР рассчитывают, что это дополнительно принесет бизнесу 120–130 млрд руб. Текущий оборот рынка в организации оценивают в 540 млрд руб. в год.