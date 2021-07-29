ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году

ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%

29 июля. FINMARKET.RU - ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности". Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку годового роста ВВП в мае - до 11,1% с 10,9%, в апреле рост оценивался в 10,8%.

В целом во 2-м квартале 2021 года, по оценке министерства, рост ВВП РФ составил 10,1% ко 2-му кварталу 2020 года и 1,5% ко 2-му кварталу 2019 года.

"В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к 4-му кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% год к году (г/г; к июню 2019 года - плюс 1,9%), по итогам 2-го квартала 2021 года - 10,1% г/г (плюс 1,5% ко 2-му кварталу 2019 года)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, в 1-м квартале 2021 года, по данным Росстата, ВВП в годовом выражении снизился на 0,7%.

Скачок ВВП во 2-м квартале объясняется низкой базой прошлого года - во 2-м квартале 2020 годаупала на 7,8% по сравнению со II кварталом 2019 года. В III квартале 2020 года падение замедлилось до 3,5%, поэтому в третьем квартале текущего года темпы роста в годовом выражении существенно снизятся по сравнению со вторым кварталом.

"В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная причина - более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом", - отмечают в Минэкономразвития.

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за 1-е полугодие 2021 года на 4,6% к соответствующему периоду 2020 года, приводятся данные на сайте министерства.

ВВП РФ в 2020 году снизился на 3%, в этом году ожидается значительный восстановительный рост.

Ранее Минэкономразвития в июле повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8% с 2,9%. При этом ЦБ на прошлой неделе еще больше повысил свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году - до 4-4,5% с 3-4%, и даже новый прогноз Минэкономразвития не попадает в этот интервал.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и также не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня, в 2021 году предполагает рост на 3,7%, в 2022 году - лишь на 2,0%.

Экономика РФ в июне превысила доковидный уровень 4-му квартала 2019 года, но потенциал восстановления еще не исчерпан, до конца года ожидается продолжение роста, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, комментируя доклад Росстата о ситуации в экономике в июне.

"В июне экономика вернулась к доковидным уровням. ВВП, по предварительной оценке, превысил уровень 4-го квартала 2019 года на 0,1%. В производстве выпуск ключевых несырьевых отраслей превышает допандемийные уровни. Из крупных отраслей в минусе только добыча полезных ископаемых в условиях действия соглашения ОПЕК+, однако и здесь наблюдается постепенное восстановление. Потребительский спрос, по нашей оценке, пока чуть ниже допандемийных уровней, в основном - за счет сферы услуг", - приводится ее комментарий в сообщении министерства.

"В целом потенциал восстановления пока не исчерпан - до конца года ожидаем дальнейший рост экономики", - подчеркнула Крючкова, которая в том числе курирует макропрогнозирование в министерстве.

"В дальнейшем ключевым условием выхода на траекторию устойчивого роста является расширение инвестиционной активности", - добавила замминистра.