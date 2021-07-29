Число покупателей-инвесторов на рынке жилья снизилось вдвое

29 июля. FINMARKET.RU - Число покупателей-инвесторов на рынке жилья упало по сравнению с прошлым годом вдвое, пишет "Российская газета" со ссылкой на участников рынка. До пандемии средняя доходность от инвестиций в недвижимость была на уровне 10-12%, в прошлом году она выросла до 25-30% годовых, говорит руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев. Это привело к росту в 2020 году доли инвесторов в общем объеме сделок в 2-2,5 раза, до 18-20%. Но сейчас цены выросли, а число инвесторов "исчерпалось". Чаще всего они покупают квартиры на этапе котлована и выставляют на продажу на финальной стадии готовности дома. Прогнозируемый средний уровень доходности от инвестиций в недвижимость снизился до 5-7%, поэтому вкладываться винвесторы не торопятся. Раньше вложения в недвижимость были более прибыльны, говорит общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. При долевом строительстве доходность от вложенных на этапе котлована 3-5 млн руб. за два-три года составляла порядка 20% годовых, если собственник продавал жилье в новостройке, приводит пример Кулаков. Доходной была и сдача квартиры в аренду.

Доход от аренды перестал быть инвестиционно интересным еще в начале зимы, говорит основатель компании Realiste Алексей Гальцев. Когда стоимость недвижимости росла, стоимость аренды стояла на месте или снижалась, так как она зависит от доходов населения. За год стоимость аренды в Москве упала в среднем на 10% (в центральных районах - почти на 20%), по России - на 15%. При этом стоимость квартир выросла на 15-20% в Москве, а по России - в среднем на 12%. "В результате доход от сдачи квартиры в аренду не дотягивает даже до уровня инфляции. Если недвижимость не продолжит расти, никакого экономического смысла "держать" квартиру и сдавать ее в аренду нет", - подчеркивает он.